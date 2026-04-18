Malokrvnost: Kada umor postane znak da telu nešto nedostaje!

Iscrpljenost i manjak energije mogu biti znak da organizmu nedostaje gvožđe — evo kako da to prepoznate i reagujete na vreme.

Malokrvnost, odnosno anemija, jedno je od najčešćih stanja koje se često razvija postepeno i neprimetno, pa ga mnogi pripisuju stresu, umoru ili ubrzanom načinu života. Ipak, iza stalne iscrpljenosti i nedostatka energije može da stoji upravo manjak gvožđa u krvi, koji utiče na sposobnost organizma da prenosi kiseonik do tkiva.

Jedan od prvih i najčešćih simptoma jeste konstantan umor koji ne prolazi ni nakon odmora. Osobe sa malokrvnošću često osećaju slabost, vrtoglavicu, ubrzan rad srca ili nedostatak koncentracije. Tu su i fizički znaci poput blede kože, lomljive kose i noktiju, kao i osećaj težine u svakodnevnim aktivnostima.

Najčešći uzrok anemije jeste nedostatak gvožđa, ali može nastati i usled manjka vitamina B12 ili folne kiseline. Kod žena se često javlja zbog obilnih menstrualnih krvarenja, dok kod drugih može biti povezana sa lošom ishranom ili problemima u apsorpciji hranljivih materija. Zato je važno ne posmatrati simptome izolovano, već potražiti uzrok.

Dijagnoza se postavlja jednostavnim analizama krvi, nakon čega lekar može preporučiti terapiju u vidu suplemenata gvožđa ili promene ishrane. Namirnice bogate gvožđem poput crvenog mesa, spanaća, pasulja i leblebija mogu značajno pomoći u oporavku, naročito kada se kombinuju sa vitaminom C koji poboljšava apsorpciju.

Iako se često potcenjuje, malokrvnost nije stanje koje treba ignorisati. Dugoročno, može uticati na kvalitet života, smanjiti otpornost organizma i izazvati ozbiljnije zdravstvene komplikacije. Zato je pravovremeno prepoznavanje simptoma i reakcija ključ za povratak energije i vitalnosti.

Autor: S.Paunović