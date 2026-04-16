Boginje: Dečja bolest koja može biti ozbiljna pretnja u odraslom dobu!

Iako se najčešće javljaju kod dece, boginje mogu biti znatno opasnije za starije koji ih nisu preležali — evo zašto ih ne treba potcenjivati.

Boginje su jedna od najčešćih zaraznih bolesti u detinjstvu i većina ljudi ih doživljava kao neizbežan deo odrastanja. Kod dece, u najvećem broju slučajeva, prolaze relativno blago — uz osip, blago povišenu temperaturu, svrab i kratkotrajnu iscrpljenost. Ipak, i u dečjem uzrastu važno je pratiti stanje, jer komplikacije, iako ređe, ipak mogu da se pojave.

Međutim, prava razlika nastaje kada se boginje pojave u odraslom dobu. Osobe koje ih nisu preležale u detinjstvu često ih dobiju kasnije, a tada klinička slika može biti znatno teža. Visoka temperatura, izraženiji osip, jak umor i duži oporavak samo su deo problema sa kojima se odrasli tada suočavaju.

Posebno rizična grupa su starije osobe i oni sa oslabljenim imunitetom. Kod njih boginje mogu dovesti do ozbiljnijih komplikacija, uključujući upale pluća, sekundarne bakterijske infekcije kože, pa i neurološke komplikacije u retkim slučajevima. Zbog toga se ova bolest u odraslom uzrastu ne posmatra kao dečija i bezazlena, već kao potencijalno ozbiljno stanje.

Još jedan važan faktor jeste način širenja — boginje su izuzetno zarazne i prenose se kapljičnim putem, što znači da je dovoljan i kratak kontakt sa zaraženom osobom. Upravo zato se često javljaju u kolektivima poput škola i vrtića, ali i u porodicama gde odrasli nisu imali kontakt sa virusom u detinjstvu.

Dobra vest je da većina ljudi nakon preležanih boginja stiče dugotrajan imunitet. Ipak, za one koji ih nisu preležali, postoji i mogućnost vakcinacije koja značajno smanjuje rizik od težeg oblika bolesti. Zato se boginje više ne posmatraju samo kao dečija faza, već kao stanje koje zaslužuje pažnju bez obzira na uzrast.

Autor: S.Paunović