Vitamin D: Vitamin sa velikom ulogom za zdravlje celog organizma!

Nedostatak je čest, a posledice mogu biti ozbiljne — evo kome je najpotrebniji i kada ga je najbolje unositi.

Vitamin D igra ključnu ulogu u očuvanju zdravlja, iako ga mnogi zanemaruju dok se ne pojave prvi simptomi njegovog nedostatka. Najpoznatiji je po tome što pomaže u apsorpciji kalcijuma i jačanju kostiju, ali njegova uloga je mnogo šira — utiče na imunitet, raspoloženje, mišiće i opšte funkcionisanje organizma.

Jedan od najvećih problema jeste to što veliki broj ljudi ima manjak ovog vitamina, a da toga nije ni svestan. Razlog leži u savremenom načinu života — manje boravimo na suncu, više vremena provodimo u zatvorenom prostoru, a upravo sunčeva svetlost omogućava telu da prirodno stvara vitamin D. Zbog toga se njegov nedostatak sve češće javlja, posebno u zimskim mesecima.

Vitamin D se posebno preporučuje određenim grupama ljudi. To su pre svega osobe koje malo vremena provode napolju, stariji, osobe sa oslabljenim imunitetom, kao i žene u trudnoći. Takođe, osobe sa tamnijim tenom ili oni koji koriste zaštitu od sunca u velikoj meri mogu imati smanjenu sintezu ovog vitamina, pa je dodatni unos često neophodan.

Kada je reč o vremenu konzumiranja, vitamin D je najbolje uzimati uz obrok koji sadrži masti, jer je rastvorljiv u mastima i tako se bolje apsorbuje u organizmu. Najčešće se preporučuje ujutru ili tokom dana, kako bi se uklopio u prirodni ritam tela i metabolizam.

Iako se može uneti kroz ishranu — putem ribe, jaja i mlečnih proizvoda — često to nije dovoljno da zadovolji dnevne potrebe. Zato se u mnogim slučajevima preporučuju suplementi, ali je pre toga najbolje konsultovati se sa lekarom i proveriti nivo vitamina D u krvi.

Vitamin D možda deluje kao mali detalj, ali njegov uticaj na zdravlje je ogroman. Redovan unos i praćenje njegovog nivoa mogu napraviti veliku razliku u energiji, imunitetu i opštem osećaju vitalnosti.

Autor: S.Paunović