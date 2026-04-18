Zašto se odjednom zadišemo na stepenicama: Signal tela koji ne treba ignorisati!

Izvor: Pink.rs, Foto: Pixabay.com

Ako vam je penjanje postalo naporno, to nije slučajno — evo od čega zavisi i kada je vreme za proveru.

Penjanje uz stepenice je svakodnevna aktivnost o kojoj retko razmišljamo — sve dok ne primetimo da nas odjednom više zamara nego ranije. Taj osećaj ubrzanog disanja, težine u nogama ili nedostatka vazduha može biti prolazan, ali i signal da se u organizmu nešto promenilo. Važno je razumeti da telo uvek šalje poruke, samo je pitanje da li ih na vreme prepoznajemo.

Jedan od najčešćih razloga jeste pad kondicije. Ukoliko smo se manje kretali, duže sedeli ili napravili pauzu od fizičke aktivnosti, organizam se brzo „odvikne“ od napora. Mišići gube snagu, a pluća i srce moraju više da rade da bi nadoknadili taj manjak, što dovodi do bržeg zamaranja.

Ipak, uzrok ne mora uvek biti samo kondicija. Stanja poput malokrvnost mogu dovesti do osećaja iscrpljenosti i nedostatka vazduha, jer telo nema dovoljno kiseonika u cirkulaciji. Takođe, problemi sa srcem ili plućima, poput astma ili slabije kardiovaskularne funkcije, mogu biti razlog zašto napor koji je ranije bio lak sada postaje izazovan.

Na zamaranje utiču i svakodnevni faktori poput stresa, lošeg sna i ishrane. Kada organizam nema dovoljno energije ili je pod konstantnim pritiskom, svaka fizička aktivnost može delovati teže nego inače. Čak i dehidratacija može doprineti osećaju slabosti i ubrzanog umaranja.

Važno je obratiti pažnju na to da li se zamaranje javlja iznenada, da li se pogoršava i da li ga prate drugi simptomi poput vrtoglavice, ubrzanog rada srca ili bola u grudima. U takvim slučajevima, savetuje se konsultacija sa lekarom kako bi se isključili ozbiljniji uzroci.

Blago zamaranje je normalno, ali nagla promena nije nešto što treba ignorisati. Telo ima način da nas upozori kada mu je potrebna pažnja — a penjanje uz stepenice ponekad može biti prvi test koji otkriva da li smo zaista u formi ili je vreme za promene.

Autor: S.Paunović

