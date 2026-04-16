KZN povodom podizanja svesti o kardiovaskularnim bolestima i značaju brige o zdravlju

Prof. dr Ivana Nedeljković, specijalista interne medicine i subspecijalista kardiologije, ističe da bez saradnje između lekara i pacijenta nema napretka u lečenju: „Bez saradnje nema napretka, jer suština pregleda jeste sagledavanje zdravstvenog stanja pacijenta i individualni pristup od strane lekara, ali sam lekar bez pacijenta ne može ništa da postigne.“
Ona dodaje da udruženja pacijenata imaju važnu ulogu u širenju krugova saradnje: „Udruženja, grupisanjem ljudi u struci i kroz iskustva pacijenata, šire krugove saradnje.“ U trenutku kada se kod pacijenta, čak i kod naizgled zdrave osobe, otkriju nepravilnosti, odnos između lekara i pacijenta prerasta u dugoročnu saradnju: „Mi tog trenutka više nismo samo lekar i pacijent, dva čoveka koja će se razići, nego postajemo saputnici u godinama koje treba da proživimo u zdravlju i da sprečimo da bolest napreduje.“
Govoreći o situaciji u Srbiji, naglašava važnost pravovremene reakcije: „Potreban je taj prvi pregled ili, ukoliko se pojave simptomi bolesti, da se pacijent javi lekaru.“ Takođe upozorava na loše životne navike: „Mi smo društvo koje ne neguje zdrave načine života – jedemo pogrešno, mnogo pušimo, pijemo i nedovoljno se krećemo.“
Posebno ističe povezanost načina života i kardiovaskularnih bolesti: „Kod kardiovaskularnih bolesti ta veza između načina života i obolevanja je najdirektnija i najbolje se vidi.“ Upravo ove bolesti predstavljaju vodeći uzrok obolevanja i smrtnosti: „Nažalost, najveći broj pacijenata i u svetu i kod nas boluje i umire od kardiovaskularnih bolesti.“
Jedan od ključnih ciljeva jeste smanjenje smrtnosti kroz zajednički rad: „Važno je da kroz aktivnosti, zajedno sa lekarima i udruženjima, u budućnosti taj procenat smrtnosti bude manji.“ Ona naglašava i značaj partnerstva sa pacijentima: „Mnogo je važno da sa pacijentima budemo partneri i da oni savete koje su dobili zaista razumeju i prihvate, jer u preventivnoj kardiologiji imaju veliku ulogu.“
Iako postoje savremene terapije, odgovornost je i na pacijentima: „Od njih zavisi da li će pratiti sve instrukcije koje su dobili od lekara, uprkos širokoj terapiji koju možemo da primenjujemo.“ Na kraju, prof. dr Nedeljković ističe značaj promene životnih navika: „Postoji mogućnost da se problem reši ako promenimo životni stil i pokušamo da prihvatimo mediteranski stil života.“