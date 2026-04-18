Ovaj napitak brzo pokreće creva: Više nećete biti naduti kao balon

Svi smo bar ponekad prošli kroz to. Nakon obroka se osećate teško, stomak vam je nadut, a pantalone postaju tesne. Lekovi nisu uvek rešenje, a ponekad je sve ono što vam treba već u vašoj kuhinji. Ovaj prirodni napitak nutricionisti nazivaju pravom vatrom za metabolizam koja brzo pokreće creva.

Čaj od svežeg đumbira je napitak koji deluje kao pravi detoks za vaša creva.

Kako ovaj napitak brzo pokreće creva?

Đumbir sadrži gingerole, jedinjenja koja opuštaju mišiće creva i pomažu hrani da brže prođe kroz sistem. On blagotvorno utiče na upalne procese u stomaku.

Limun za alkalizaciju: Iako je kiseo, limun u telu deluje alkalno i pomaže jetri da proizvede više žuči, što je ključno za razgradnju masti.

Efekat toplote: Topla voda opušta digestivni trakt i sprečava grčeve koji izazivaju gasove.

Kako da ga pripremite za maksimalan efekat?

Najbolji rezultati postižetu se samo sa svežim sastojcima:

Narendajte đumbir: Oko 2 cm svežeg korena đumbira stavite u šolju.

Prelijte vrelom vodom: Voda ne sme da ključa (neka bude oko 80 stepeni) kako ne biste kompromitovali sve korisne sastojke.

Sačekajte 5-10 minuta: Pustite da đumbir otpusti svoje sokove.

Dodajte limun: Tek na kraju iscedite pola limuna (vitamini su osetljivi na visoku temperaturu).

Po želji: Dodajte prstohvat kurkume za još jači antiinflamatorni efekat.

Kada je najbolje vreme za prvu šolju?

Najbolje rezultate postići ćete ako ovaj napitak pijete ujutru na prazan stomak ili 20 minuta nakon obilnog ručka. Osetićete olakšanje već nakon prve šolje, a vaša probava će raditi kao sat.

Povedite računa: đumbir i kurkuma se ne preporučuju osobama koji piju lekove za razređivanje krvi, imaju kamen u žuči kao i za dijabetičare na terapiji. Obavezno se konsultujte sa lekarom pre konzumacije

Autor: Marija Radić