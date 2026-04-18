Doručak koji čisti arterije: Ovu namirnicu pojedite ujutru i holesterol se bukvalno topi

Jedna jeftina namirnica efikasno čisti arterije i odlična je za probavu i sveukupno zdravlje - jedite je što češće možete.

Kažu da je to zdrav i jeftin doručak koji čisti arterije, a odličan je i za regulisanje holesterola.

Šta obavezno ubaciti u ovakav doručak?

Da bi vaš doručak postao prava „bomba“ za zdravlje, kombinujte ove namirnice:

Bobičasto voće: Borovnice i maline su pune antioksidanata.

Orašasti plodovi: Šaka oraha ili badema donosi zdrave masti koje čuvaju srce.

Čia semenke: Bogat izovr omega-3 masnih kiselina.

CRNA LISTA za doručak:

Pekarski proizvodi: Lisnato testo i margarin

Mesne prerađevine: Paštete, salame i viršle su krcate solju i lošim mastima.

Slatki namazi: Čokoladni kremovi su „šećerna zamka“ koja diže trigliceride do plafona.

Dodatni savet za kraj: Umesto kafe sa mnogo mleka i šećera, uz doručak popijte šolju zelenog čaja.

Vaše srce će vam biti zahvalno, a nivo energije će vam biti stabilan tokom celog dana.

Visok holesterol je tihi ubica modernog doba, ali najnovija istraživanja pokazuju da rešenje nije uvek u lekovima. Ishrana takođe ima ogroman uticaj

Zaboravite na masne pite i pržena jaja sa slaninom. Postoji jedna namirnica koju nutricionisti nazivaju metlom za krvne sudove, a najbolje od svega je što košta manje od 100 dinara.

Zašto su ovsene pahuljice najbolji doručak koji čisti arterije?

Nije tajna da su ovsene pahuljice odlične za zdravlje srca. Tajna se krije u beta-glukanu, rastvorljivim vlaknima koja u vašem stomaku stvaraju neku vrstu gela. Taj gel „hvata“ holesterol i izbacuje ga iz organizma pre nego što stigne da vam zapuši arterije.

Ali potrebna je zdrava doza opreza. Ako u ovsene pahuljice dodate šećer ili veštačke zaslađivače, napravili ste sebi medveđu uslugu.

Autor: Marija Radić