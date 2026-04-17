Istina će vas šokirati: Otkriveno zašto muškarci 'sporije' stare od žena

Zašto deluje da muškarci sporije stare? Postoji više razloga koji utiču na takav utisak, od biologije do društvenih normi.

Još od detinjstva, izgled žena često je u centru pažnje, dok se kod muškaraca tome pridaje mnogo manje značaja. Zbog toga se postavlja pitanje da li muškarci zaista stare "lepše" ili im društvo jednostavno više dopušta da stare bez tolikog pritiska, pa se promene manje primećuju.

Na proces starenja utiče mnogo faktora. Kod žena su to i društvena očekivanja i prirodne promene u telu. Dok se mnoge trude da očuvaju mladalački izgled, često se čini da muškarci, čak i bez posebne nege, izgledaju sveže.

Ipak, stvarnost je negde između, deo je biologija, a deo način na koji posmatramo stvari.

Hormoni

Razlike u hormonima igraju veliku ulogu. Kod žena menopauza donosi nagle promene, dok se kod muškaraca nivo testosterona smanjuje postepeno, pa su i posledice blaže i sporije uočljive.

Osim toga, muška koža je deblja i ima više kolagena, što doprinosi sporijem pojavljivanju bora.

Veliki uticaj imaju i životni uslovi i navike. Faktori poput stresa, ishrane, pušenja i fizičke aktivnosti utiču na to kako starimo, bez obzira na pol.

Ipak, istraživanja pokazuju da društvene okolnosti često više pogađaju žene, što se može odraziti i na njihov izgled i zdravlje.

Razlike u telu

Razlike postoje i kada je reč o telu, muškarci prirodno imaju više mišićne mase, dok žene imaju drugačiju raspodelu masnog tkiva. Sve to utiče na način na koji se promene vide s godinama.

Na kraju, starenje nije samo pitanje izgleda, već i načina života i stava. Zdrava ishrana, fizička aktivnost i briga o sebi mogu značajno usporiti vidljive znakove godina, bez obzira na to da li ste muškarac ili žena.

Autor: Marija Radić