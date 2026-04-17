DŽABA PIJETE LEKOVE AKO RADITE OVO! Lekari upozoravaju na pravilo od 30 minuta: Jedna navika može da vam SPRŽI jednjak!

Kada nas obori bolest, prva reakcija je da popijemo lek i odmah uskočimo u krevet kako bismo se odmorili. Međutim, stručnjaci upozoravaju da je upravo to fatalna greška koja može naneti više štete nego koristi.

Ako pijete antibiotike, lekove protiv upale ili terapiju za osteoporozu, obavezno zapamtite „pravilo 30 minuta“.

Zašto je opasno ležati odmah nakon tablete?

Farmaceutski direktor Krejg Vot upozorava da odlazak u krevet odmah nakon uzimanja terapije nosi ozbiljan rizik. Lek se može zadržati u jednjaku umesto da sklizne direktno u želudac. To dovodi do iritacije, neprijatnog osećaja pečenja, pa čak i ozbiljne upale sluzokože jednjaka.

Zlatno pravilo: Nakon što popijete lek, ostanite u uspravnom položaju najmanje 30 minuta. Takođe, lek obavezno popijte uz punu čašu vode kako biste osigurali da aktivne supstance stignu tamo gde treba, bez zadržavanja i oštećenja organizma.

Male navike koje čuvaju zdravlje

Pored pravilnog uzimanja lekova, stručnjaci podsećaju na još nekoliko sitnica koje ljudi često zanemaruju:

Oprez sa provetravanjem: U sezoni alergija, otvaranje prozora može uneti veliku količinu polena i pogoršati vaše simptome.

Naočare za sunce protiv migrene: Jaka svetlost je čest okidač za glavobolje. Zaštitite oči i sprečite napad migrene na vreme.

Boja odeće tera komarce: Ako planirate boravak u prirodi, izbegavajte tamne boje jer one privlače insekte. Lagana i svetla odeća je najbolji saveznik.

Hidratacija protiv neprijatnog zadaha: Manjak vode uzrokuje suvoću u ustima, što je idealno tlo za razvoj bakterija koje izazivaju neprijatan miris.

Zdravlje se krije u malim promenama. Pravilo od 30 minuta nije samo običan savet, već ključna navika koja osigurava da vaša terapija deluje maksimalno efikasno, bez neželjenih komplikacija.

Autor: D.S.