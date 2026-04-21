STRES NIJE NAIVAN: Telo često šalje signale koje pogrešno tumačimo!

Od ubrzanog rada srca do trnjenja i vrtoglavice – simptomi stresa mogu ličiti na ozbiljne neurološke i kardiološke probleme.

Stres se često doživljava kao prolazna neprijatnost – nešto što “svi imamo” i što će proći samo od sebe. Međutim, savremeni način života pokazuje da stres mnogo češće ostavlja ozbiljne posledice nego što smo spremni da priznamo. Kada se nagomila i postane hroničan, on ne utiče samo na raspoloženje, već direktno narušava fizičko zdravlje.

Ono što dodatno zbunjuje jeste činjenica da simptomi stresa mogu biti vrlo slični ozbiljnim medicinskim stanjima. Ubrzan rad srca, pritisak u grudima, osećaj gušenja ili preskakanja srca često se pogrešno pripisuju kardiološkim problemima. Istovremeno, vrtoglavica, trnjenje u rukama ili osećaj nestabilnosti mogu ličiti na neurološke poremećaje, zbog čega mnogi prolaze kroz niz pregleda pre nego što shvate pravi uzrok.

Organizam na stres reaguje kao na opasnost – luči hormone poput kortizola i adrenalina, koji telo drže u stalnoj pripravnosti. Kada ovaj mehanizam traje predugo, dolazi do iscrpljivanja, pada imuniteta i povećanog rizika od raznih bolesti. Upravo zato stres više nije samo psihološki problem, već faktor koji može pokrenuti čitav niz telesnih tegoba.

Problem nastaje jer ljudi često ignorišu prve signale. Umor, razdražljivost, nesanica ili napetost u mišićima postaju “novo normalno”, a telo se polako navikava na stanje koje zapravo nije prirodno. Vremenom, ti simptomi mogu prerasti u ozbiljnije poremećaje – od anksioznosti i depresije do hroničnih zdravstvenih problema.

Zato je važno na vreme prepoznati stres i aktivno raditi na njegovom smanjenju. Redovan odmor, fizička aktivnost, razgovor i svesno usporavanje tempa su neophodnost. Briga o mentalnom zdravlju danas je jednako važna kao i briga o fizičkom, jer telo i um funkcionišu kao neraskidiva celina.

Autor: S.Paunović