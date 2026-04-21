VISOK PRITISAK JE TIHI UBICA: Simptomi koje većina ignoriše mogu biti alarm!

Glavobolja, umor i zujanje u ušima često se zanemaruju, a mogu ukazivati na ozbiljan problem koji ugrožava srce i krvne sudove.

Hipertenzija, poznata i kao visok krvni pritisak, jedna je od najčešćih, ali i najopasnijih zdravstvenih tegoba savremenog čoveka. Ono što je čini posebno rizičnom jeste činjenica da često ne daje jasne simptome, zbog čega mnogi godinama žive sa ovim problemom, a da toga nisu ni svesni.

Kada se simptomi ipak pojave, ljudi ih lako zanemare. Povremene glavobolje, osećaj pritiska u potiljku, zujanje u ušima, ubrzan rad srca ili zamaranje često se pripisuju stresu ili umoru. Međutim, upravo ti mali signali mogu biti upozorenje da krvni pritisak nije pod kontrolom i da telo trpi ozbiljan napor.

Dugoročno gledano, neliječena hipertenzija može dovesti do ozbiljnih komplikacija. Povećava se rizik od srčanog i moždanog udara, oštećenja krvnih sudova, ali i problema sa bubrezima i vidom. Srce je posebno pogođeno, jer konstantno radi pod većim opterećenjem, što može dovesti do njegovog slabljenja.

Uzroci visokog pritiska su brojni – od genetike i nepravilne ishrane, do manjka fizičke aktivnosti i hroničnog stresa. Upravo kombinacija ovih faktora čini da hipertenzija postane deo svakodnevice mnogih ljudi, čak i onih mlađih, koji ranije nisu bili rizična grupa.

Dobra vest je da se visok krvni pritisak može držati pod kontrolom. Redovno merenje, balansirana ishrana, smanjen unos soli, fizička aktivnost i izbegavanje stresa ključni su koraci ka očuvanju zdravlja. Pravovremena reakcija može napraviti ogromnu razliku – jer kada je pritisak u pitanju, prevencija je najjače oružje.

