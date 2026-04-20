KARDIOLOG RAZREŠIO DILEMU: Da li je spavanje na levoj strani opasno za srce? Jedna stvar je mnogo rizičnija od položaja tela!

Mnogi se pre spavanja pitaju da li je položaj u kojem spavaju, na primer na levom boku, štetan za srce zbog pritiska koji se navodno stvara. Jedan poznati kardiolog razjasnio je šta je činjenica, a šta mit, i pritom upozorio na mnogo veći rizik za zdravlje koji se često zanemaruje.

Povezanost sna i zdravlja srca

San je proces oporavka organizma koji pomaže u uklanjanju toksina i smanjenju stresa i upala, koji su povezani sa mnogim hroničnim bolestima.

- Kvalitetan san, posebno dovoljna količina dubokog i REM sna, ključan je za celokupno kardiovaskularno zdravlje - potvrđuje dr Renato A. Apolito, kardiolog i medicinski direktor laboratorije za kateterizaciju srca u Medicinskom centru Univerziteta Jersey Shore.

Da li je spavanje na levoj strani štetno?

Iako ste možda čuli da spavanje na levom boku stvara veći pritisak na srce, dr Apolito kaže da ne postoje istraživanja koja bi potvrdila tu tvrdnju.

- Generalno, nemamo čvrste dokaze da je ijedan položaj za spavanje bitno bolji od drugog kad je reč o zdravlju srca. To uveliko zavisi od osobe, njenih ortopedskih potreba, udobnosti i građe tela. Ljudi se tokom spavanja ionako puno pomeraju, tako da celu noć ne provedu u istom položaju - objašnjava doktor.

Mnogo je važnije da li položaj utiče na vaše disanje (da li dolazi do opstrukcije disajnih puteva) ili uzrokuje mišićno-koštano naprezanje, kao što je spavanje na stomaku, koje se ne preporučuje.

Pravi rizik: Apneja u snu

Mnogo veći i često nedijagnostikovan problem je apneja u snu. Ona može doprineti visokom krvnom pritisku i povećati rizik od fibrilacije pretkomora. Ključni simptomi na koje treba obratiti pažnju su:

- Dnevni umor, čak i nakon prospavane noći.

- Iznenadna pospanost tokom uobičajenih aktivnosti.

- Jutarnje glavobolje.

- Glasno hrkanje ili prekidi disanja koje može primetiti partner.

Ako sumnjate na apneju, obratite se lekaru. Testiranje je jednostavno, a lečenje može znatno poboljšati kvalitet sna i zdravlje srca.

Zaključak kardiologa

Položaj spavanja nije razlog za brigu kada je u pitanju zdravlje srca. Poruka je jednostavna: spavajte u položaju koji vam je najudobniji, čak i ako je to levi bok. Prioritet bi trebalo da bude sedam do devet sati kvalitetnog sna i praćenje simptoma apneje. Ti jednostavni koraci učiniće za vaše srce mnogo više nego bilo koji specifičan položaj tela.

Autor: D.S.