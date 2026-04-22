KOJI SU NAJZDRAVIJI ORAŠASTI PLODOVI? Nutricionisti sastavili listu: Jedna vrsta je ubedljivo najbolja za mozak i srce!

Svi orašasti plodovi nude impresivne zdravstvene koristi, ali neki se posebno ističu po povoljnom uticaju na mozak, srce i druge organe. Bilo da ih dodajete u jogurt, miksate u pesto ili ih jednostavno grickate za podizanje energije, ovi plodovi su odličan način da obogatite svoje obroke ukusom i hranljivim materijama.

Krcati su zdravim mastima, vlaknima i proteinima, a koji je najhranljiviji, zavisiće od vaših ličnih ciljeva – bilo da je reč o zdravlju srca, boljoj funkciji mozga ili povećanom unosu proteina.

"Istraživanja dosledno pokazuju da ljudi koji redovno jedu orašaste plodove, u umerenim porcijama od otprilike jedne šake dnevno, imaju bolji profil holesterola, poboljšanu kontrolu šećera u krvi i niži rizik od kardiovaskularnih bolesti", objašnjava Karli Remedios, registrovana dijetetičarka.

Evo liste najzdravijih plodova:

6. Indijski orah

Ovi prirodno kremasti plodovi mogu doprineti zdravlju creva. Istraživanja pokazuju da vlakna indijskog oraha podstiču proizvodnju butirata, kiseline važne za zdravlje debelog creva. Takođe su bogat izvor bakra, koji je ključan za energiju i metabolizam gvožđa.

5. Pekan orasi

Bogati su vlaknima i antioksidansima. Njihove masti pomažu u smanjenju "lošeg" (LDL) holesterola, dok vlakna regulišu šećer u krvi i daju osećaj sitosti. Nutricionisti preporučuju da ih kombinujete sa grčkim jogurtom i jabukama umesto u teškim desertima.

4. Kikiriki

Iako tehnički pripada mahunarkama, kikiriki je nutritivno sličan orasima i cenovno pristupačniji. Sadrži visok nivo arginina koji čuva jetru, kožu i mišiće. Takođe je dobar izvor resveratrola (poznatog iz crnog vina) koji štiti srce.

3. Pistaći

Pistaći imaju manje kalorija, a više proteina, što ih čini idealnim za one koji žele da smršaju ili izgrade mišiće. Bogati su antioksidansima luteinom i zeaksantinom koji čuvaju zdravlje očiju. Činjenica da se čiste iz ljuske pomaže u kontroli porcije.

2. Bademi

Izvrstan su izvor vitamina E, koji štiti ćelije i održava zdravu kožu i oči. Samo 23 badema sadrže 3,5 grama vlakana, što pomaže da duže ostanete siti i smanjuje rizik od srčanih oboljenja.

1. Orasi

Apsolutni pobednik za mozak! Orasi su najbolji biljni izvor omega-3 masnih kiselina koje smanjuju upale i snižavaju holesterol. Istraživanja pokazuju da poboljšavaju vreme reakcije i proces detoksikacije u telu. Odličan su dodatak ovsenoj kaši ili domaćem pestu.

Autor: D.S.