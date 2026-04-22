KOSTI IZ KONZERVE: Da li su opasne ili korisne? Evo šta se dešava u vašem telu ako ih redovno jedete

Konzervirana riba, nekada smatrana osnovnom namirnicom u ratnim vremenima ili rezervom za hitne slučajeve, danas je nezaobilazan deo modernih jela – od bogatih obroka do namaza.

Međutim, dok uživamo u ovim delikatesima, postavlja se pitanje: da li su kosti u njima bezbedne za jelo ili ih je ipak potrebno ukloniti? Odgovor bi mogao da vas iznenadi.

Da li su kosti bezbedne za jelo?

Konzervirana riba prolazi kroz proces obrade na visokoj temperaturi i pod visokim pritiskom, što omekšava kosti do te mere da se mogu lako sažvakati i svariti.

"Tim postupkom se razgrađuje struktura kalcijuma, zbog čega kosti postaju mekane i bezbedne za jelo", objašnjava Rima Klajner, registrovana dijetetičarka.

Ipak, postoje izuzeci. Stručnjaci ne preporučuju konzumaciju celih kostiju osobama koje imaju problema sa gutanjem, onima sa neregulisanim refluksom (GERB), kao ni deci mlađoj od tri godine. Savet je da se sardine ili losos izgnječe viljuškom i poprskaju limunovim sokom kako bi se struktura kostiju dodatno razgradila pre jela.

Kako proces konzerviranja menja ribu?

Tokom sterilizacije, riba se zagreva na više od 115 stepeni Celzijusa. To ne samo da ubija patogene, već omekšava kolagen i minerale u kostima. Kod sardina i inćuna, koje u startu imaju nežne kosti, one se tokom ovog procesa gotovo potpuno raspadnu i postaju savršen izvor kalcijuma, fosfora i vitamina D.

Bogat izvor kalcijuma i dugovečnosti

Konzervirana riba je jedan od najefikasnijih izvora bioraspoloživog kalcijuma. Osim toga, kosti sadrže bor, mineral važan za očuvanje koštane mase.

Istraživanja iz 2024. godine otkrila su da ljudi koji redovno jedu konzerviranu ribu mogu živeti duže. Druga studija je pokazala da su sardine efikasnije za zdravlje i dugovečnost čak i od suplemenata ribljeg ulja, jer pomažu u većem unosu omega-3 masnih kiselina. Takođe, preliminarni rezultati sugerišu da konzervirana riba može pružiti zaštitu od raka debelog creva jednako kao i sveža riba.

Kada je kosti ipak bolje izbegavati?

Iako su bezbedne, neki ljudi ih izbegavaju zbog teksture ili ličnih preferencija. Međutim, postoje i medicinski razlozi za oprez:

Problemi sa bubrezima: Osobe sa hroničnim bolestima bubrega moraju pratiti unos fosfora, koji je visok u kostima.

Problemi sa gutanjem (disfagija): Zbog rizika od zaglavljivanja.

Trudnice: Treba da biraju ribu sa manje žive i budu oprezne sa unosom određenih minerala.

U svakom drugom slučaju, ukoliko kosti možete lako da zdrobite viljuškom, one nisu samo bezbedne, već su i ogroman "plus" za vaš imunitet, kosti i zdravlje mozga.

Autor: D.S.