Ova kineska metoda SMANJUJE APETIT za samo 2 minuta: Sve se svodi na JEDNU tačku na licu

U vreme kada mnogi pokušavaju da kontrolišu unos hrane i smanje potrebu za grickalicama, sve više pažnje privlače stare istočnjačke metode koje se koriste vekovima.

Posebno interesovanje izaziva akupresura, tehnika koja potiče iz tradicionalne kineske medicine i zasniva se na pritisku određenih tačaka na telu.

Pristalice ove metode tvrde da pravilna stimulacija pojedinih tačaka može pomoći telu da se opusti, smanji stres i ublaži osećaj gladi.

Tačka za kontrolu apetita

Jedna od najpoznatijih tačaka za koju se veruje da utiče na apetit nalazi se u blizini uha, tačnije na delu vilice koji se pomera kada otvarate i zatvarate usta.

Prema savetima praktičara akupresure, potrebno je pronaći mesto odmah ispred uha i lagano ga pritiskati kružnim pokretima jedan do dva minuta.

Mnogi tvrde da im upravo ova tehnika pomaže da smanje želju za brzom hranom i grickalicama između obroka.

Kako pravilno izvesti tehniku

Potrebno je da sednete u opušten položaj i vrhovima prstiju lagano masirate ovu tačku dok polako pomerate vilicu. Pritisak ne bi trebalo da bude jak niti bolan.

Neki preporučuju da se metoda koristi neposredno pre obroka ili onda kada osetite iznenadnu želju za slatkišima.

Ljudi koji redovno praktikuju akupresuru tvrde da im pomaže da postanu svesniji gladi i da lakše kontrolišu impulsivno jedenje.

Zašto ljudi sve češće koriste ovu metodu

Veliki broj osoba danas jede pod stresom ili iz navike, a ne zbog stvarne gladi. Upravo zato tehnike opuštanja i fokusiranja postaju sve popularnije.

Pristalice akupresure veruju da kratka masaža određenih tačaka može pomoći telu da se smiri i smanji potrebu za prejedanjem.

Šta kažu stručnjaci

Iako mnogi tvrde da imaju pozitivna iskustva, stručnjaci naglašavaju da ne postoje čvrsti naučni dokazi da akupresura sama po sebi dovodi do mršavljenja.

Ona može biti pomoćna metoda za opuštanje i kontrolu navika u ishrani, ali ne može zameniti uravnoteženu ishranu, fizičku aktivnost i zdrave životne navike.

Važna stvar koju mnogi zaboravljaju

Nutricionisti upozoravaju da preskakanje obroka često dovodi do pojačanog apetita kasnije tokom dana. Zato je važno da organizam dobija dovoljno proteina, vlakana i tečnosti.

Bez obzira na popularne trikove i metode, dugoročni rezultati najčešće dolaze kroz balansiranu ishranu i zdrav odnos prema hrani.

Autor: Iva Besarabić