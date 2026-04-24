PROBLEM 18+ KOJI MUŠKARCI ČESTO IGNORIŠU: Može biti znak ozbiljnih bolesti, a evo koji je prvi simptom!

Lekari upozoravaju da mnogi muškarci zanemaruju rane promene povezane sa seksualnim zdravljem i pripisuju ih stresu, umoru ili starenju, sve dok problem ne postane trajan.

Pad libida, slabija osetljivost ili ređe jutarnje erekcije tihi su znaci upozorenja koji se mogu pojaviti mnogo pre očiglednijih poteškoća, ali se često ignorišu zbog nelagodnosti.

Stručnjaci poručuju da takve promene ne bi trebalo zanemariti, niti se nadati da će nestati same od sebe.

Erektilna disfunkcija može ukazivati na druge bolesti

Stanje o kojem lekari govore je erektilna disfunkcija, a mnogi muškarci propuštaju rane znake upozorenja sve dok problem ne postane ozbiljniji. Istraživanje iz 2013. godine pokazalo je da svaki četvrti muškarac mlađi od 40 godina redovno doživljava ovaj problem.

Britansko udruženje uroloških hirurga (BAUS) ističe da će se sa ovim problemom u nekom trenutku suočiti skoro polovina muškaraca starosti između 40 i 70 godina. Iako se često doživljava isključivo kao problem u spavaćoj sobi, BAUS upozorava da ovo može biti znak drugih bolesti, uključujući oboljenja srca ili dijabetes.

"Ne događa se preko noći"

Dr Donald Grant, viši klinički savetnik, ističe da se ovaj problem ne javlja iznenada.

"Erektilna disfunkcija se ne dešava preko noći. U mnogim slučajevima postoji niz ranih znakova upozorenja koji ukazuju na potencijalni problem sa postizanjem ili održavanjem erekcije", izjavio je on.

Jedan od najvažnijih znakova koje muškarci najčešće zanemaruju jesu ređe jutarnje erekcije. Kada one postanu slabije ili ređe, to je često znak da cirkulacija ne funkcioniše efikasno. Pošto erekcija zavisi od snažnog protoka krvi, smanjenje učestalosti može biti rani pokazatelj promena na krvnim sudovima.

Smanjena želja i suptilne promene

Još jedan alarm je smanjena seksualna želja, pogotovo ako to postane obrazac. Kada muškarac počne da ima poteškoće, često se javlja anksioznost, pad samopouzdanja i strah od neuspeha, što dodatno smanjuje libido.

Lekari dodaju da na širi problem mogu ukazivati i:

- Mnogo više vremena potrebnog za ponovnu erekciju nakon odnosa.

- Smanjena osetljivost.

- Sve češće nestabilne erekcije.

- Potražite pomoć na vreme

Iako su povremene poteškoće normalne zbog stresa ili alkohola, ponavljajući problemi su način na koji telo upozorava na zdravstveni problem u pozadini. Stručnjaci navode da promene u ishrani, više fizičke aktivnosti, regulacija telesne težine i prestanak pušenja mogu značajno pomoći. Ipak, ako simptomi potraju nedeljama, neophodno je razgovarati sa lekarom.

Autor: D.S.