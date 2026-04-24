DIJETETIČARI UPOZORAVAJU: Izbegavajte ove dve vrste hrane ako želite ravan stomak! Srbi ih masovno jedu za doručak, a one su 'MAGNET' za masne naslage

U borbi protiv tvrdokornih masnih naslaga na stomaku ishrana igra ključnu ulogu, ali nisu sve namirnice koje smatramo "zdravim" podjednako korisne. Dok neke ubrzavaju metabolizam i tope salo, druge mogu potpuno blokirati vaš napredak.

Stručnjaci ističu da određena hrana podstiče upalne procese u telu i stvara stalnu žudnju za šećerom. Dijetetičari i lekari izdvojili su najbolje i najgore namirnice koje direktno utiču na skidanje sala sa stomaka.

Najbolje: Jaja

Jaja su jedna od najpopularnijih namirnica bogatih proteinima i idealan su izbor za početak dana. Mogu se pripremiti na različite načine – od kajgane do omleta sa povrćem. Lekar dr Danijel Bojer ističe da su jaja neprikosnovena za povećanje unosa proteina.

- Jedno veće jaje sadrži otprilike 6 grama proteina, što je ključno za osećaj sitosti tokom celog prepodneva - objašnjava dr Bojer.

Najbolje: Piletina

Piletina je favorit u fitnes svetu zbog svog savršenog nutritivnog sastava. Dijetetičarka Krutika Nanavati navodi da je ovo najbolji izbor za one koji žele da izgrade mišiće, a smanje masnoće.

- Pileće belo meso ima relativno malo kalorija i masti, a prebogato je proteinima. Takođe, sadrži vitamine B6 i niacin koji su neophodni za rad nervnog sistema i brz metabolizam - kaže Nanavati.

Najgore: Gazirani sokovi

Zaslađeni napici su "tihi ubica" vašeg napretka. Oni munjevito podižu nivo šećera u krvi i teraju vas da jedete više nego što vam je potrebno. Dr Aješa Brajant objašnjava da ovi sokovi izazivaju opasne energetske padove.

- Zaslađeni gazirani sokovi pokreću oslobađanje dopamina, što stvara zavisnost i stalnu želju za hranom. Uz to, unosite gomilu kalorija koje vas uopšte ne zasite - upozorava doktorka.

Najgore: Peciva

Slatka peciva poput kroasana i krofni često jedemo "s nogu", ali ona su nutritivno potpuno bezvredna. Dijetetičarka Dana Elis Hanes upozorava da su visokoprerađeni ugljeni hidrati najgori neprijatelj vašeg struka.

- Ova hrana je lišena vitamina i minerala. Izaziva nagle skokove insulina, što direktno tera telo da skladišti masti u predelu stomaka umesto da ih troši - naglašava Hanes.

Autor: D.S.