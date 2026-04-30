Magnezijum nije svejedno kada pijete: Pravi trenutak pravi ogromnu razliku!

Od jutarnje energije do večernjeg opuštanja – evo kada je najbolje uneti magnezijum i zašto je posebno važan za one koji treniraju.

Magnezijum je jedan od najvažnijih minerala u organizmu, ali mnogi prave ključnu grešku – uzimaju ga u pogrešno vreme. Iako njegovi benefiti ostaju isti, trenutak unosa može značajno uticati na to kako će telo reagovati. Upravo zato stručnjaci naglašavaju da vreme konzumacije treba prilagoditi cilju – energiji, oporavku ili kvalitetnom snu.

Ako vam je cilj bolja produktivnost i smanjenje stresa tokom dana, magnezijum je najbolje uzeti ujutru ili u prepodnevnim satima. Tada pomaže u regulaciji nervnog sistema, smanjuje osećaj napetosti i podržava koncentraciju. Međutim, treba imati u vidu da kod nekih ljudi može imati blago opuštajuće dejstvo, pa je važno osluškivati sopstveni organizam.

Za one koji treniraju, idealno vreme za unos magnezijuma je nakon fizičke aktivnosti. Tokom vežbanja telo gubi ovaj mineral kroz znoj, a njegov nedostatak može dovesti do grčeva, umora i slabijeg oporavka mišića. Kada se unese posle treninga, magnezijum pomaže relaksaciji mišića, smanjuje upale i ubrzava regeneraciju.

Večernji unos magnezijuma posebno je koristan za kvalitet sna. On doprinosi opuštanju tela i uma, smanjuje nivo stresa i pomaže lakšem uspavljivanju. Zbog toga ga mnogi koriste kao prirodnu podršku protiv nesanice, naročito u periodima pojačanog psihičkog ili fizičkog opterećenja.

Bez obzira na to kada ga uzimate, važno je da unos bude redovan i usklađen sa potrebama organizma. Magnezijum je posebno značajan za vežbače jer utiče na snagu, izdržljivost i oporavak, ali i na prevenciju povreda. Uz pravilnu upotrebu, ovaj mineral može postati ključni saveznik u postizanju boljih rezultata i očuvanju celokupnog zdravlja.

Autor: S.Paunović