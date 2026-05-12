Da li je bezbedno jesti roštilj od juče? Jedna greška može vas skupo koštati evo koliko meso zaista sme da stoji

Praznici su prošli, ali frižideri su i dalje puni ostataka roštilja. Mnogi će bez razmišljanja posegnuti za jučerašnjim ćevapima i pljeskavicama, međutim - stručnjaci upozoravaju da upravo tu nastaje problem. Naizgled bezazlen obrok može postati ozbiljan rizik po zdravlje ako se ne čuva pravilno.

Najveća zamka nije samo u tome koliko dugo meso stoji u frižideru, već koliko je vremena provelo van njega.

Pravilo koje svi zanemaruju

Ako je pečeno meso ostalo na sobnoj temperaturi duže od dva sata – posebno na suncu ili toplom vazduhu – šanse za razvoj opasnih bakterija naglo rastu. U takvim uslovima, čak i ako ga kasnije stavite u frižider, ono više nije bezbedno za jelo.

S druge strane, ako je odmah pravilno odloženo, pečeno meso može trajati nekoliko dana, ali ni tada ne zauvek.

Koliko dugo roštilj može da stoji?

U frižideru, dobro pečeno meso može da izdrži najviše tri do četiri dana. Sve nakon toga postaje rizično, čak i ako na prvi pogled deluje u redu.

Ako već znate da nećete pojesti ostatke u kratkom roku, zamrzavanje je bolja opcija. U zamrzivaču roštilj može da stoji i do tri meseca, ali će nakon odmrzavanja izgubiti deo sočnosti.

Greška koju mnogi prave kod čuvanja

Jedan od najčešćih propusta je ostavljanje mesa u posudama u kojima je doneto sa izleta ili slavlja. Umesto toga, važno je da ga što pre prebacite u čiste, zatvorene posude i stavite u frižider.

Takođe, nemojte mešati meso sa salatama ili drugim prilozima – povrće se brže kvari i može ubrzati propadanje celog obroka.

Da li podgrevanje rešava problem?

Mnogi veruju da će visoka temperatura „popraviti stvar“, ali to nije uvek tačno. Podgrevanje može uništiti deo bakterija, ali ne i sve toksine koje su one eventualno već proizvele.

Važno je i da meso podgrevate samo jednom – višestruko hlađenje i zagrevanje značajno povećava rizik od trovanja.

Kako prepoznati da je meso pokvareno?

Ne oslanjajte se samo na miris – on često vara. Ipak, postoje jasni znaci da roštilj više nije za upotrebu:

površina postaje lepljiva ili sluzava

boja prelazi u sivu ili zelenkastu nijansu

pojavljuje se neprijatan, kiselkast miris

Ako primetite bilo koji od ovih znakova – najbolje je da ne rizikujete.

Zaključak

Ostaci roštilja mogu biti praktičan obrok i narednih dana, ali samo ako se pravilno čuvaju. U suprotnom, ono što je trebalo da bude brz ručak može završiti kao ozbiljan zdravstveni problem.

Autor: A.A.