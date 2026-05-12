Da li je bezbedno jesti roštilj od juče? Jedna greška može vas skupo koštati evo koliko meso zaista sme da stoji

Praznici su prošli, ali frižideri su i dalje puni ostataka roštilja. Mnogi će bez razmišljanja posegnuti za jučerašnjim ćevapima i pljeskavicama, međutim - stručnjaci upozoravaju da upravo tu nastaje problem. Naizgled bezazlen obrok može postati ozbiljan rizik po zdravlje ako se ne čuva pravilno.
Najveća zamka nije samo u tome koliko dugo meso stoji u frižideru, već koliko je vremena provelo van njega.
Pravilo koje svi zanemaruju
Ako je pečeno meso ostalo na sobnoj temperaturi duže od dva sata – posebno na suncu ili toplom vazduhu – šanse za razvoj opasnih bakterija naglo rastu. U takvim uslovima, čak i ako ga kasnije stavite u frižider, ono više nije bezbedno za jelo.
S druge strane, ako je odmah pravilno odloženo, pečeno meso može trajati nekoliko dana, ali ni tada ne zauvek.
Koliko dugo roštilj može da stoji?
U frižideru, dobro pečeno meso može da izdrži najviše tri do četiri dana. Sve nakon toga postaje rizično, čak i ako na prvi pogled deluje u redu.
Ako već znate da nećete pojesti ostatke u kratkom roku, zamrzavanje je bolja opcija. U zamrzivaču roštilj može da stoji i do tri meseca, ali će nakon odmrzavanja izgubiti deo sočnosti.
Greška koju mnogi prave kod čuvanja
Jedan od najčešćih propusta je ostavljanje mesa u posudama u kojima je doneto sa izleta ili slavlja. Umesto toga, važno je da ga što pre prebacite u čiste, zatvorene posude i stavite u frižider.
Takođe, nemojte mešati meso sa salatama ili drugim prilozima – povrće se brže kvari i može ubrzati propadanje celog obroka.
Da li podgrevanje rešava problem?
Mnogi veruju da će visoka temperatura „popraviti stvar“, ali to nije uvek tačno. Podgrevanje može uništiti deo bakterija, ali ne i sve toksine koje su one eventualno već proizvele.
Važno je i da meso podgrevate samo jednom – višestruko hlađenje i zagrevanje značajno povećava rizik od trovanja.
Kako prepoznati da je meso pokvareno?
Ne oslanjajte se samo na miris – on često vara. Ipak, postoje jasni znaci da roštilj više nije za upotrebu:
površina postaje lepljiva ili sluzava
boja prelazi u sivu ili zelenkastu nijansu
pojavljuje se neprijatan, kiselkast miris
Ako primetite bilo koji od ovih znakova – najbolje je da ne rizikujete.
Zaključak
Ostaci roštilja mogu biti praktičan obrok i narednih dana, ali samo ako se pravilno čuvaju. U suprotnom, ono što je trebalo da bude brz ručak može završiti kao ozbiljan zdravstveni problem.
Autor: A.A.