Mislimo da bez kafe ne možemo da funkcionišemo – ali je često pijemo u najgorem mogućem trenutku!

Jedna jutarnja navika koju gotovo niko ne preispituje može biti razlog vašeg umora i pada energije.

Kafa je za mnoge prvi ritual bez kojeg jutro jednostavno ne postoji. Međutim, način na koji je konzumiramo često je više stvar navike nego svesnog izbora – i upravo tu nastaje problem. Iako mislimo da nas razbuđuje, kafa u pogrešnom trenutku može imati potpuno suprotan efekat.

Najveća greška koju većina ljudi pravi jeste ispijanje kafe odmah nakon buđenja. U tom trenutku, telo prirodno proizvodi visok nivo kortizola – hormona koji nas već budi. Dodavanje kofeina tada ne pojačava energiju, već može poremetiti prirodan ritam organizma i kasnije izazvati nagli pad koncentracije.

Još jedan često zanemaren faktor je konzumiranje kafe na prazan stomak. Iako deluje bezazleno, ova navika može iritirati želudac i izazvati osećaj nervoze ili nelagodnosti. Dugoročno, kod osetljivijih osoba može uticati i na varenje, što dodatno utiče na opšti nivo energije tokom dana.

Stručnjaci savetuju da sačekate barem 30 do 60 minuta nakon buđenja pre nego što posegnete za prvom šoljom. U tom periodu, organizam prirodno reguliše hormone, a kafa tada postaje pravi saveznik – umesto da sabotira vašu energiju.

Male promene u rutini često prave najveću razliku. Umesto automatskog posezanja za kafom, pokušajte da prvo hidrirate organizam i unesete lagan obrok. Na taj način, kafa će zaista imati efekat koji očekujete – fokus, budnost i stabilnu energiju tokom celog dana.

