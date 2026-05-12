Popili ste duplu dozu vitamina ili suplemenata? Evo šta se ZAISTA dešava u telu kada preterate!

Izvor: Pink.rs

Greška koja se svima desi bar jednom – ali da li ima razloga za paniku ako u kratkom roku unesete dve doze?!

U brzini svakodnevice, lako se desi da zaboravite da ste već popili suplement – pa posegnete za još jednom dozom. Bilo da je u pitanju magnezijum, vitamin D3 ili Q10, ovakva situacija je češća nego što mislimo. Dobra vest je da u većini slučajeva nema mesta za paniku.

Kada unesete duplu dozu u kratkom vremenskom razmaku, telo će u većini slučajeva višak jednostavno eliminisati. Na primer, magnezijum koji organizmu nije potreban najčešće se izbacuje putem probavnog sistema, zbog čega se može javiti blago opuštanje stolice ili nelagodnost u stomaku.

Sa druge strane, suplementi poput vitamina D3 i koenzima Q10 se rastvaraju u mastima, što znači da se mogu zadržavati u organizmu duže. Ipak, jednokratno dupliranje doze retko dovodi do problema kod zdravih osoba, jer su potrebne znatno veće i dugotrajnije količine da bi došlo do neželjenih efekata.

Problem može nastati jedino ako se ovakve greške često ponavljaju ili ako se uzimaju visoke doze bez kontrole. Tada može doći do nakupljanja određenih supstanci u organizmu, što potencijalno opterećuje jetru, bubrege ili metabolizam kalcijuma u slučaju vitamina D.

Ako vam se desilo da ste popili duplu dozu – najvažnije je da ostanete smireni, ne uzimate dodatne količine tog dana i nastavite sa redovnim režimom sutradan. U slučaju bilo kakvih simptoma ili ako uzimate terapiju, uvek je pametno konsultovati se sa lekarom, ali u najvećem broju situacija – organizam će sam rešiti ovu malu grešku.

Autor: S.Paunović

