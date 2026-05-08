Nauka potvrdila: Jedna navika oslobađa stresa i vraća mentalni balans

U vremenu kada većina ljudi svakodnevno provodi sate na internetu, sve se češće postavlja pitanje kakav uticaj digitalni sadržaji imaju na mentalno zdravlje i emocionalnu stabilnost. Iako internet donosi brojne prednosti, stručnjaci upozoravaju da prekomerno izlaganje brzom i površnom sadržaju može negativno uticati na raspoloženje i način razmišljanja.

Novo istraživanje međunarodnog tima naučnika ukazuje na zanimljivo i rešenje, a to je povratak klasičnim bajkama. Studija sugeriše da čitanje priča poput onih koje su pisala braća Grim može pomoći u ublažavanju negativnih efekata koje donosi dugotrajno surfovanje internetom.

Uticaj bajki na mentalno stanje

Istraživanje su sproveli stručnjaci sa više univerziteta, uključujući Imperijal koledž u Londonu, Univerzitet Kjušu Sangjo u Japanu, Univerzitet u Gracu u Austriji i Državni univerzitet Džordžija u Sjedinjenim Američkim Državama. Njihov cilj bio je da ispitaju kako korišćenje interneta utiče na otpornost i optimizam kod studenata.

Posebna pažnja posvećena je pitanju da li čitanje klasičnih bajki može imati zaštitnu ulogu i ublažiti potencijalne negativne posledice digitalnog okruženja. Rezultati su pokazali jasnu razliku između ispitanika.

Učesnici koji su nakon boravka na internetu čitali bajke prijavili su viši nivo otpornosti i pozitivniji pogled na život u odnosu na one koji nisu imali takvu aktivnost.

Mentalna ravnoteža

Stručnjaci ističu da je internet postao neizostavan deo svakodnevice, ali njegov uticaj na psihološko stanje još uvek nije u potpunosti istražen. Upravo zbog toga se traže jednostavni načini koji mogu pomoći u očuvanju mentalne ravnoteže.

Čitanje bajki pokazalo se kao lako dostupna i efikasna metoda koja može delovati kao lek za preopterećenost informacijama. Ova aktivnost ne zahteva posebne uslove, a može imati značajan efekat.

Kako navode istraživači, ovakav pristup može pomoći ljudima da se lakše nose sa svakodnevnim stresom i pritiskom koji dolazi iz digitalnog sveta.

Snaga klasičnih priča u modernom dobu

Autor studije Andreas B. Ajzingerih naglašava značaj ovog otkrića u savremenom društvu.

- U digitalnom dobu zasićenom prolaznim sadržajem i trenutnim zadovoljstvom, rezultati ove studije pokazuju da trajna snaga Grimovih bajki može poslužiti kao važan protivteža eroziji otpornosti i optimizma izazvanoj prekomernim korišćenjem interneta - ističe on.

Ovi nalazi ukazuju na to da tradicionalne priče i dalje imaju važnu ulogu. Njihova sposobnost da podstaknu maštu i emocionalnu stabilnost čini ih relevantnim i danas.

Istraživanje pokazuje da povratak jednostavnim navikama, poput čitanja, može imati snažan pozitivan uticaj na mentalno zdravlje, čak i u svetu koji je sve više okrenut digitalnim sadržajima.

Autor: Jovana Nerić