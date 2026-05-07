ČAK NI ZALOGAJ! Ove namirnice nikako ne treba da jedete SIROVE

Kada ste gladni i u žurbi, lako je pomisliti da je dovoljno “još samo jedan zalogaj” pre nego što se jelo skroz spremi.

1. Brašno

Da, čak i obično brašno može biti problem. Mnogi misle da je sirovo testo opasno samo zbog jaja, ali zapravo i neobrađeno brašno može sadržati bakterije poput E. coli ili salmonele. Zato lizanje kašike posle mešanja kolača ipak nije tako nevino kao što zvuči.

2. Mleveno goveđe meso

Tartar biftek možda zvuči sofisticirano, ali sirovo mleveno meso nosi veći rizik od bakterija jer je cela masa izložena obradi i kontaktu sa površinama. Stručnjaci savetuju da se dobro termički obradi i da unutrašnja temperatura dostigne bezbedan nivo.

3. Piletina i druga živina

Sirova piletina je klasik među rizičnim namirnicama. Može sadržati salmonelu i druge bakterije koje izazivaju trovanje hranom. Zato piletina nikada ne sme ostati “polupečena”, bez obzira na trendove i eksperimente u kuhinji.

4. Crveni pasulj

Malo ko zna da sirov ili nedovoljno kuvan crveni pasulj sadrži prirodni toksin koji može izazvati mučninu, povraćanje i stomačne tegobe. Potrebno je potapanje i dobro kuvanje da bi bio bezbedan za jelo.

5. Nepasterizovano mleko

“Prirodno” ne znači automatski i bezbedno. Nepasterizovano mleko može sadržati opasne bakterije poput listerije, salmonele i E. coli. Upravo zato je pasterizacija uvedena – da bi smanjila rizik od ozbiljnih infekcija.

Kratko pravilo koje vredi zapamtiti

Ako niste sigurni da li neka namirnica sme sirova – bolje je da ne rizikujete. Dobra priprema hrane nije samo stvar ukusa, već i zdravlja. Nekad tih dodatnih 10 minuta kuvanja može da vas sačuva od ozbiljnih problema.

Autor: S.M.