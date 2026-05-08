Zašto stalno imate potrebu za slatkišima kada ste pod stresom: Nauka otkriva šta se zapravo dešava u mozgu!

Nije slabost volje — u pitanju je hemijska reakcija u telu: stres vara mozak da traži brzu nagradu, a šećer postaje najbrži izlaz iz pritiska.

Mnogi ljudi primete isti obrazac: čim se pojavi stres, umor ili emocionalni pritisak, javlja se snažna želja za slatkišima. Čokolada, kolači, grickalice — sve što daje trenutni osećaj zadovoljstva postaje gotovo neodoljivo. Stručnjaci objašnjavaju da ovo nije slučajnost, već direktna posledica načina na koji mozak reaguje na stres. Kada smo pod pritiskom, telo aktivira hormon kortizol, koji priprema organizam za borbu ili beg. U toj reakciji mozak traži brzu energiju — a šećer je najbrži izvor.

Istovremeno, konzumiranje slatkiša podiže nivo dopamina, neurotransmitera koji je odgovoran za osećaj zadovoljstva i nagrade. Zbog toga se na kratko osećamo bolje, smirenije i nagrađeno, što stvara obrazac koji mozak počinje da pamti. Problem nastaje kada se ovaj mehanizam ponavlja. Mozak počinje da povezuje stres direktno sa hranom, pa se javlja emocionalno jedenje — ne zato što smo fizički gladni, već zato što pokušavamo da regulišemo emocije.

Nutricionisti i psiholozi naglašavaju da ovo ne treba posmatrati kao nedostatak discipline, već kao naučno objašnjiv odgovor tela. Kada se stres ne rešava na drugi način, mozak bira najbrže dostupno rešenje.

Zbog toga se savetuje da se u stresnim periodima uvedu alternativni načini smirivanja nervnog sistema — kratka šetnja, disanje, fizička aktivnost ili pauza bez ekrana mogu pomoći da se prekine automatska potreba za šećerom.

Razumevanje ovog mehanizma prvi je korak ka kontroli — jer kada znate zašto se nešto dešava, lakše je promeniti naviku nego kada deluje kao slučajna slabost.

Autor: S.Paunović