Kako da vam jagode duže ostanu sveže: Jednostavan trik koji deluje

Jagode su osetljivo voće koje se brzo kvare, ali jednostavan postupak pre skladištenja može produžiti njihovu svežinu.

Treba ih potopiti u hladnu vodu sa sodom bikarbonom.

Prema istraživanju Univerziteta u Masačusetsu, potapanje bobičastog voća u rastvoru vode i sode bikarbone može da pomogne u uklanjanju prljavštine, bakterija i ostataka površinskih pesticida. Ovo takođe može da uspori propadanje plodova.

Preporučuje se da se jagode drže u hladnoj vodi sa sodom bikarbonom 15 minuta, zatim ocede i operu. Nakon toga, treba ih ostaviti da se osuše na vazduhu ili lagano osušiti papirnim ubrusom i čuvati ih u hermetički zatvorenoj staklenoj posudi radi maksimalne svežine.

Imajte na umu da soda bikarbona ponekad može da omekša jagode, pa kao zamenu možete da koristite sirće. U tom slučaju preporučuje se da se pomeša 100 mililitara sirćeta i 300 mililitara vode, a da se jagode kratko potope na minuta, dva i potom isperu hladnom vodom. Veoma važno je da se dobro osuše pre odlaganja.

Ako se jedu istog dana, jagode mogu da se čuvaju na hladnijoj sobnoj temperaturi, dalje od sunca i izvora toplote. Za čuvanje od dva do pet dana, preporučuje se odvajanje mekih ili buđavih plodova, oblaganje posude papirnim ubrusom i ređanje jagoda u jednom sloju, uz dovoljan protok vazduha u frižideru.

