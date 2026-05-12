„Svi su gledali u bebu, a niko u mene“: O postporođajnoj depresiji žene konačno govore bez stida!

Dok okolina očekuje da novopečena majka bude presrećna i ispunjena, mnoge žene vode tihu borbu sa tugom, iscrpljenošću i osećajem da više ne prepoznaju sebe.

Na fotografijama deluje savršeno: beba spava, partner se smeši, a ona drži dete u naručju kao iz reklame za srećnu porodicu. Ali iza zatvorenih vrata mnoge žene nakon porođaja prolaze kroz emotivni haos o kojem se i dalje govori šapatom. Umesto euforije, javlja se praznina. Umesto osećaja ispunjenosti — tuga, panika i iscrpljenost koja ide mnogo dublje od običnog umora.

Postporođajna depresija nije razmaženost, niti prolazna slabost žene koja „ne može da se snađe“. To je ozbiljno psihičko stanje koje može da pogodi bilo koju majku, bez obzira na godine, brak, finansije ili to koliko je želela dete. Problem je što društvo i dalje idealizuje majčinstvo do te mere da ženama gotovo ne ostavlja prostor da priznaju da nisu dobro. Jer kako da kažeš da se raspadaš iznutra kada ti svi ponavljaju da bi ovo trebalo da bude „najlepši period života“?

Mnoge žene opisuju isti osećaj — svi pitaju kako je beba, da li jede, spava i napreduje, dok njih gotovo niko ne pita: „A kako si ti stvarno?“ Upravo u toj tišini postporođajna depresija postaje još opasnija. Žena počinje da oseća krivicu jer nije konstantno srećna, pa svoje emocije skriva čak i od partnera i porodice. A što više ćuti, usamljenost postaje veća.

Dodatni problem je što okolina često romantizuje žensku žrtvu. Ako je iscrpljena — „to je normalno“. Ako plače — „hormoni“. Ako kaže da joj je teško — „sve su žene kroz to prošle“. Umesto podrške, mnoge dobiju minimiziranje sopstvenih osećanja. A istina je da majka ne mora da bude na ivici potpunog sloma da bi zaslužila pomoć, razumevanje i psihološku podršku.

Najvažnije je da žene konačno čuju ono što im se retko govori: ne moraju da budu savršene da bi bile dobre majke. Postporođajna depresija ne znači da žena ne voli svoje dete. Ona samo znači da je i majka ljudsko biće — sa emocijama, strahovima i granicama. I možda je upravo trenutak kada prestanemo da od žena očekujemo nadljudsku snagu prvi korak ka tome da se manje njih oseća potpuno same dok prolaze kroz jedan od najtežih perioda života.

Autor: S.Paunović