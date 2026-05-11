Narcisoidnost kod žena često prolazi ispod radara: Nisu sve manipulacije transparentne i očigledne!

Dok se narcistički poremećaj ličnosti kod muškaraca uglavnom vezuje za dominaciju i ego, kod žena se često krije iza suptilne manipulacije, emocionalne kontrole i potrebe da se tuđi životi vrte oko njih.

Kada se govori o narcističkom poremećaju ličnosti, većina ljudi zamišlja glasnog, dominantnog muškarca koji želi pažnju i divljenje po svaku cenu. Međutim, narcisoidnost kod žena često izgleda potpuno drugačije — zbog čega je mnogo teže prepoznati. Umesto otvorene agresije, ona se neretko manifestuje kroz emocionalnu manipulaciju, pasivnu kontrolu, igranje žrtve i potrebu da se tuđi životi vrte oko njihovih emocija i potreba.

Problem je što takve osobe na prvi pogled često deluju šarmantno, brižno i veoma empatično. Upravo zato ljudi iz njihove okoline dugo ne primećuju obrazac ponašanja koji ih polako emocionalno iscrpljuje. Narcističke žene često imaju izraženu potrebu za potvrdom, pažnjom i kontrolom, ali to ne traže direktno — već kroz suptilne metode poput osećaja krivice, emocionalnih ucena ili konstantnog prebacivanja odgovornosti na druge ljude.

Posebno je teško partnerima, deci i bliskim prijateljima. U takvim odnosima ljudi često počinju da preispituju sopstvenu realnost. Danas su idealizovani i obasipani pažnjom, a već sutra ignorisani, kažnjeni ćutanjem ili emotivno poniženi jer nisu ispunili očekivanja. Vremenom se stvara atmosfera u kojoj svi oko narcistične osobe hodaju po jajima, pazeći da ne izazovu novu dramu, uvredu ili emocionalnu eksploziju.

Dodatni problem je što društvo često romantizuje određene oblike ženskog manipulativnog ponašanja. Rečenice poput „takve su žene“ ili „voli pažnju“ znaju da zamaskiraju ozbiljan psihološki problem. Zato narcistički poremećaj ličnosti kod žena može godinama ostati neprepoznat, dok posledice po porodicu postaju sve ozbiljnije — od narušenog samopouzdanja partnera i dece, pa do anksioznosti, osećaja krivice i emocionalne zavisnosti kod ljudi iz njihove blizine.

Važno je razumeti da narcistički poremećaj ličnosti nije isto što i povremena sebičnost ili potreba za pažnjom. Reč je o ozbiljnom obrascu ponašanja koji bez stručne pomoći može duboko da ugrozi međuljudske odnose. I dok društvo često lakše prepoznaje toksične muškarce, narcisoidne žene i dalje prolaze neopaženo upravo zato što njihove manipulacije nisu uvek transparentne — već emocionalno sofisticirane, suptilnije i mnogo razornije nego što okolina na prvi pogled može da primeti.

Autor: S.Paunović