'ZDRAV SAM, ALI SE NE OSEĆAM DOBRO': Fenomen koji zbunjuje i lekare i pacijente – kada su nalazi uredni, ali telo ne sluša!

Sve više ljudi ima savršene laboratorijske rezultate, a ipak se žali na umor, bezvoljnost, pritisak u glavi i osećaj da nešto nije u redu — stručnjaci objašnjavaju zašto se to dešava.

U savremenom dobu sve je češći paradoks: osoba odlazi na preglede, svi nalazi su u granicama normale, a ona i dalje ne funkcioniše kako treba. Umor koji ne prolazi, osećaj težine u telu, magla u glavi, manjak koncentracije i opšta bezvoljnost postaju svakodnevica mnogih, iako medicina na papiru ne pokazuje problem.

Lekari ističu da se u ovakvim slučajevima često ne radi o jednoj konkretnoj bolesti, već o kombinaciji više faktora koji zajedno remete ravnotežu organizma. Hronični stres je jedan od najčešćih uzroka. Kada je telo dugo pod pritiskom, lučenje hormona stresa utiče na san, varenje, energiju i psihičko stanje, iako osnovni laboratorijski nalazi ostaju uredni.

Veliku ulogu ima i savremeni način života, koji podrazumeva premalo sna, previše ekrana, neredovnu ishranu i konstantnu mentalnu opterećenost. Telo tada ulazi u stanje funkcionisanja na rezervi, gde osnovni parametri mogu izgledati normalno, ali osoba subjektivno oseća pad energije i loše raspoloženje.

Poseban problem je i to što se ovakvi simptomi često ne shvataju ozbiljno. Ljudi dobijaju uverenje da im ništa ne fali, pa se dodatno povećava frustracija jer osećaj u telu ne prati medicinske nalaze. To može dovesti i do anksioznosti, što dodatno pogoršava stanje.

Osećaj lošeg stanja uprkos urednim analizama postaje sve češća pojava modernog čoveka. Iako medicina ne pokazuje konkretan problem, telo i psiha jasno signaliziraju da nešto nije u ravnoteži. Zato je važno ne ignorisati sopstveni osećaj, već tražiti uzrok u načinu života, stresu i svakodnevnim navikama, jer zdravlje nije samo broj na papiru — već i kako se zaista osećamo iznutra.

Autor: S.Paunović