ZDRAVLJE IZNUTRA SE VIDI SPOLJA: Koža, kosa i nokti kao prvo upozorenje da nešto u organizmu nije u redu!

Suva koža, lomljivi nokti i pojačano opadanje kose često nisu samo estetski problem, već tihi signal tela da mu nedostaju vitamini, minerali ili hormonalni balans.

Koža, kosa i nokti često se nazivaju ogledalom zdravlja, i to s razlogom. Iako mnogi promene na njima doživljavaju kao prolazne ili isključivo estetske, stručnjaci upozoravaju da upravo ovi spoljašnji znaci neretko prvi ukazuju na to da se u organizmu dešava određeni disbalans.

Jedan od najčešćih uzroka jeste nedostatak vitamina i minerala. Manjak gvožđa, vitamina D, B kompleksa ili cinka može dovesti do toga da kosa postane beživotna, da se pojačano proređuje, dok nokti postaju lomljivi i skloni listanju. Koža u tim slučajevima često gubi sjaj i postaje suvlja nego inače.

Veliku ulogu imaju i hormoni. Promene u radu štitne žlezde ili hormonske oscilacije, posebno kod žena, mogu direktno uticati na izgled kože i kose. U takvim situacijama dolazi do ubrzanog opadanja kose, promena u teksturi kože, ali i do osećaja umora koji prati ove spoljašnje simptome.

Hidratacija organizma takođe je ključna. Nedovoljan unos vode može se vrlo brzo odraziti na koži, koja postaje suva, bez elastičnosti i sklona iritacijama. Iako se često potcenjuje, voda ima direktan uticaj na regeneraciju ćelija i celokupan izgled.

Stručnjaci naglašavaju da je važno posmatrati ove promene kao upozorenje, a ne samo kao estetski problem koji se rešava kozmetikom. Kada telo pošalje signal spolja, to često znači da je uzrok dublji i da zahteva promenu ishrane, životnih navika ili medicinsku proveru.

Koža, kosa i nokti nisu samo deo spoljašnjeg izgleda, već i važan pokazatelj unutrašnjeg zdravlja. Kada se na njima pojave promene, to je često prvi znak da organizmu nedostaje ravnoteža. Upravo zato, pravovremeno reagovanje i osluškivanje tela može pomoći da se na vreme otkrije i reši ono što se spolja tek počinje primećivati.

Autor: S.Paunović