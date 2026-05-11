Stručnjaci: Rano otkrivanje i inovativne terapije ključne u borbi protiv melanoma u Srbiji

Rano otkrivanje melanoma i dostupnost savremenih terapija presudni su za ishod lečenja, poručeno je na konferenciji Udruženja pacijenata obolelih od melanoma (UPOOM). Stručnjaci upozoravaju da Srbija i dalje ima visoku stopu smrtnosti, dok bi inovativni lekovi mogli značajno da poboljšaju preživljavanje pacijenata.

Na konferenciji povodom Meseca borbe protiv melanoma istaknuto je da je pravovremena dijagnostika, uz pristup modernim terapijama, jedan od ključnih faktora za duži i kvalitetniji život obolelih.

Predsednik UPOOM-a Savo Pilipović naveo je da je tokom 2024. godine u Srbiji registrovano 786 novih slučajeva melanoma, dok je 292 pacijenata preminulo. On je upozorio i da se učestalost bolesti povećava za oko 15 odsto na svakih pet godina, dok Srbija i dalje spada među zemlje sa najvišom stopom smrtnosti u Evropi.

– Fokus je na prevenciji i ranom otkrivanju, jer iskustva pokazuju da pravovremena dijagnoza i terapija značajno produžavaju život pacijenata – rekao je Pilipović.

Dermatološkinja prof. dr Lidija Kandolf istakla je da su inovativne terapije u prethodnim godinama značajno unapredile lečenje melanoma.

– Svaka nova terapija produžava život i poboljšava kvalitet života pacijenata. Posebno je važna kombinovana imunoterapija, koja je postala standard u svetu – navela je Kandolf.

Ona je dodala da bi šira dostupnost savremenih terapija, kao i njihova primena u ranijim stadijumima bolesti, mogla značajno da promeni ishode lečenja u Srbiji.

O sistemskim izazovima govorio je i dr Bojan Trkulja iz Udruženja inovativnih proizvođača lekova INOVIA, koji je istakao da Srbija kasni za evropskim standardima u dostupnosti inovativnih lekova.

– Oko 40 lekova u više od 80 indikacija čeka na ulazak na listu. Svako odlaganje znači lošije ishode i veće troškove u budućnosti – upozorio je Trkulja.

Na konferenciji je prikazano i lično svedočanstvo članice UPOOM-a Jane Golubović, koja je istakla koliko dostupnost terapije utiče na svakodnevni život pacijenata i njihovih porodica.

Učesnici su zaključili da je neophodno sistemsko ubrzanje uvođenja inovativnih lekova, jačanje prevencije i skrining programa, kao i veće uključivanje svih relevantnih aktera u borbi protiv melanoma.

Autor: D.Bošković