Mozak vam je umoran više nego što mislite: Znakovi moždane magle koje mnogi ignorišu dok ne postanu svakodnevica!

Zaboravnost, manjak fokusa i osećaj mentalnog umora sve češće pogađaju ljude koji žive pod konstantnim stresom.

Desilo vam se da usred razgovora zaboravite šta ste hteli da kažete? Ili da po nekoliko puta proveravate istu poruku jer mozak jednostavno ne registruje informacije? Taj osećaj mentalne iscrpljenosti i konfuzije mnogi danas nazivaju moždana magla — stanje koje nije zvanična dijagnoza, ali je i te kako stvarno za ljude koji ga svakodnevno osećaju.

Moždana magla u početku deluje kao običan umor, manjak koncentracije ili loš dan, ali vremenom može postati svakodnevica. Ljudi opisuju osećaj kao da im je mozak usporen, misli nejasne, a fokus rasut na sto strana. Upravo zato mnogi sebe pogrešno optužuju za lenjost ili nedostatak discipline, iako je problem često mnogo dublji.

Stručnjaci povezuju moždanu maglu sa hroničnim stresom, nedostatkom sna, anksioznošću, preteranim korišćenjem telefona i konstantnom izloženošću informacijama. Mozak jednostavno dolazi do tačke preopterećenja. Kada čovek danima nema pravi odmor, kvalitetan san i trenutke tišine, organizam počinje da štedi energiju, a prvi na udaru postaju koncentracija i mentalna jasnoća.

Zanimljivo je da mnogi ljudi problem primete tek kada počnu da zaboravljaju sitnice koje su ranije radili automatski — gde su ostavili ključeve, šta su hteli da kupe ili zašto su ušli u neku prostoriju. Upravo te male svakodnevne situacije često izazivaju dodatnu nervozu, pa se stvara začarani krug stresa i još veće mentalne iscrpljenosti.

Iako moždana magla može delovati zastrašujuće, stručnjaci naglašavaju da telo često šalje jasnu poruku da mu je potreban reset. Više sna, manje ekrana, fizička aktivnost, kvalitetnija ishrana i smanjenje stresa mogu napraviti ogromnu razliku. Jer mozak, baš kao i telo, ima granicu izdržljivosti — a kada je pređemo, počinje da traži pomoć na najglasniji mogući način.

Autor: S.Paunović