Odlazak kod terapeuta više nije tabu: Ljudi koji rade na sebi menjaju i svoj život i odnose oko sebe!

Mentalno zdravlje ne utiče samo na pojedinca — već i na partnera, porodicu, prijatelje i svakodnevnu atmosferu u kojoj živi.

Godinama se o terapiji govorilo šapatom, kao o nečemu što je “rezervisano” samo za velike probleme i teške životne krize. Danas se ta slika polako menja. Sve više ljudi odlazak kod terapeuta doživljava kao čin brige o sebi, isto kao što odlaze kod lekara kada ih nešto boli ili u teretanu kada žele da ojačaju telo. Jer mentalno zdravlje nije luksuz — već osnova kvaliteta života.

Ljudi koji krenu na terapiju često ne menjaju samo način na koji razmišljaju o sebi, već i način na koji komuniciraju sa drugima. Postaju svesniji svojih emocija, reakcija i obrazaca ponašanja koje su godinama nesvesno ponavljali. Upravo zbog toga mnogi partneri, prijatelji i članovi porodice primete da osoba postaje smirenija, otvorenija za razgovor i manje sklona impulsivnim reakcijama i konfliktima.

Terapija ne znači da je neko slab, već upravo suprotno — da ima dovoljno hrabrosti da se suoči sa sobom. Mnogi ljudi godinama nose potisnuti stres, strahove, nesigurnosti i emotivne rane koje se kasnije reflektuju kroz odnose, posao i svakodnevni život. Kada čovek nauči da razume sopstvene emocije, prestaje da ih nesvesno prenosi na okolinu kroz bes, povlačenje, nervozu ili emotivnu distancu.

Posebno je važno što rad na mentalnom zdravlju često pozitivno utiče na partnerske i porodične odnose. Ljudi koji idu na terapiju uglavnom bolje postavljaju granice, iskrenije komuniciraju i lakše rešavaju konflikte bez dramatizacije i povređivanja drugih. Upravo zato stručnjaci sve češće naglašavaju da jedna osoba koja radi na sebi može promeniti atmosferu cele porodice.

Kada su stres, anksioznost i emocionalna iscrpljenost postali gotovo svakodnevni, terapija za mnoge više nije znak problema, već znak zrelosti. Jer čovek koji ulaže u svoje mentalno zdravlje ne pomaže samo sebi da živi mirnije i kvalitetnije — već i ljudima koji ga vole i sa kojima deli život.

Autor: S.Paunović