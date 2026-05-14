Pilates je ponovo u centru pažnje: Kako je društvene mreže pretvorio u globalni fitnes trend!

Od lagane rehabilitacione vežbe do viralnog lifestyle rituala — pilates danas oblikuje telo, ali i način života.

Pilates je godinama važio za nenametljivu formu treninga, često vezanu za rehabilitaciju i lagano jačanje tela. Međutim, zahvaljujući društvenim mrežama, posebno Instagramu i TikToku, ova disciplina doživela je pravi preporod i postala jedan od najtraženijih fitnes trendova današnjice.

Ono što je nekada bio spor i kontrolisan trening u studijima, danas se predstavlja kroz estetski privlačne video snimke, elegantne pokrete i minimalistički stil života. Upravo ta kombinacija doprinela je da pilates postane više od vežbanja — postao je deo lifestyle identiteta, posebno među mladima koji traže balans između tela i uma.

Suština pilatesa leži u jačanju dubokih mišića, pre svega kora, odnosno centra tela. Redovnim vežbanjem poboljšava se držanje, smanjuju bolovi u leđima i povećava stabilnost. Za razliku od intenzivnih treninga, pilates ne iscrpljuje organizam, već ga uči kako da se kreće pravilno i kontrolisano.

Jedna od najvećih prednosti pilatesa je njegov uticaj na stres. Fokus na disanje i precizne pokrete pomaže umu da se umiri, pa mnogi vežbači ističu da se posle treninga osećaju i fizički snažnije i mentalno rasterećenije. U tom smislu, pilates se često opisuje kao spoj fitnesa i meditacije u pokretu.

Društvene mreže su dodatno popularizovale ovu disciplinu tako što su je učinile dostupnom svima — od kućnih treninga na prostirci do profesionalnih studija. Ipak, stručnjaci naglašavaju da je ključ u doslednosti, a ne u estetici. Jer iza instagramičnih poza krije se ozbiljan trening koji donosi dugoročne benefite za telo, držanje i opšte zdravlje.

Autor: S.Paunović