U SUSRET SVETSKOM DANU HIPERTENZIJE - Pobedite tihog ubicu!

U susret Svetskom danu hipertenzije, koji se obeležava 17. maja i predstavlja deo globalne kampanje podizanja svesti o povišenom krvnom pritisku, iz Farmaceutska komora Srbije poručuju da je pravovremeno otkrivanje i redovna kontrola ključ u borbi protiv jedne od najrasprostranjenijih hroničnih bolesti današnjice.

Hipertenzija, poznata i kao „tihi ubica“, i dalje predstavlja vodeći preventabilni uzrok prevremene smrtnosti u svetu. Procene pokazuju da oko 1,4 milijarde ljudi živi sa povišenim krvnim pritiskom, dok samo manji deo njih ima adekvatno kontrolisanu bolest. Poseban problem predstavlja činjenica da veliki broj osoba nije ni svestan da ima hipertenziju, sve dok ne dođe do ozbiljnih komplikacija poput infarkta ili šloga.

Ovogodišnja globalna tema „Zajednička kontrola hipertenzije: redovno proveravajte krvni pritisak, pobedite tihog ubicu“, stavlja akcenat na važnost redovnog merenja, kontinuirane terapije i saradnje pacijenata sa zdravstvenim radnicima.

- Hipertenzija je bolest koja često ne daje simptome, ali postepeno oštećuje krvne sudove i vitalne organe. Zbog toga je redovna kontrola pritiska osnov prevencije. Jednom uspostavljena terapija najčešće je dugotrajna i ne sme se prekidati na svoju ruku, čak ni kada se pacijent oseća boljе - istakla je mag. farm. spec. Sonja Stojiljković iz Farmaceutske komore Srbije.

Ona je naglasila i da pojedini lekovi, kao što su lekovi protiv bolova, kesice protiv prehlade koje sadrže dekongestive (komponente koje služe da se otpuši nos), antidepresivi, hormonska kontracepcija, mogu uticati na vrednosti krvnog pritiska, zbog čega je važno da pacijenti budu informisani i da se uvek konsultuju sa farmaceutom ili lekarom. Čak i kada kupuju dijetetske suplemente treba da se posavetuju sa farmaceutom, jer, iako biljnog porekla, mogu uticati na krvni pritisak.

Poseban značaj u sistemu podrške pacijentima imaju farmaceuti savetnici za hipertenziju, koji kroz dodatnu edukaciju pomažu građanima u razumevanju terapije, pravilnom merenju krvnog pritiska i usvajanju zdravih životnih navika, zdrave ishrane i umerene fizičke aktivnosti. Širom Srbije, građani mogu da ih pronađu putem sajta Farmaceutska komora Srbije u okviru sekcije „Pronađi savetnika“.

- Farmaceuti su najdostupniji zdravstveni radnici i često prvi kontakt pacijenata sa zdravstvenim sistemom. Naša uloga je da pomognemo u razumevanju terapije, ali i da prepoznamo rizike i uputimo pacijenta na dalje lečenje kada je to potrebno. - dodaje Sonja Stojiljković.

U okviru kampanje dostupni su i edukativni materijali, uključujući video sadržaje o pravilnom merenju krvnog pritiska, koji se mogu pronaći na zvaničnom YouTube kanalu Farmaceutska komora Srbije.

Iz Farmaceutske komore Srbije poručuju da je borba protiv hipertenzije zajednička odgovornost pojedinca, zdravstvenih radnika i celog Sistema, i da se jednostavnim merama poput redovnih kontrola, zdrave ishrane i fizičke aktivnosti može značajno smanjiti rizik od komplikacija.

- Ne dozvolite da se tihi ubica prikrade, vodite računa o svom zdravlju“, poruka je povodom Svetskog dana hipertenzije.

Autor: A.A.