'Bivolje oko' je znak za uzbunu: Batut izdao hitno upozorenje – Krpelji su najaktivniji sada, evo šta nikako ne smete da radite!

Institut za javno zdravlje Srbije „Dr Milan Jovanović Batut” upozorava krpelji mogu preneti ozbiljne bolesti, poput Lajmske bolesti i krpeljskog encefalitisa, te savetuje stroge mere opreza Krpelji se najčešće nalaze na niskoj vegetaciji, do visine od jednog metra, u šumovitim predelima, ali i u neobrađenim baštama i živim ogradama. Iako ne mogu da lete ili skaču, oni reaguju na toplotu tela i miris domaćina, na koga prelaze dok se on kreće kroz travu ili žbunje.

Kako sprečiti ubod?

Iz Instituta „Batut” naglašavaju da je najbolja zaštita sprečavanje uboda. Ukoliko planirate boravak u prirodi, pridržavajte se sledećih pravila:

- Odeća: Nosite svetlu odeću dugih rukava i nogavica, kako biste lakše uočili krpelja. Košulju uvucite u pantalone, a nogavice u čarape.

- Obuća: Koristite isključivo zatvorene cipele. Izbegavajte hodanje u sandalama ili bosi po gustoj travi i niskom žbunju.

- Repelenti: Koristite sredstva za odbijanje insekata na otkrivenim delovima tela.

- Kretanje: Držite se pešačkih staza i izbegavajte visoku travu.

Nakon povratka iz prirode, obavezno je kupanje ili tuširanje unutar dva sata, kao i detaljan pregled kože. Posebnu pažnju obratite na prepone, pazuhe, predeo ispod grudi, oko ušiju i kosmati deo glave kod dece. Takođe, četkanje odeće i pregled kućnih ljubimaca pre ulaska u kuću su neophodni kako bi se sprečilo unošenje krpelja u domaćinstvo.

Šta uraditi ako vas krpelj ubode?

Ubod krpelja je bezbolan, ne svrbi i ne boli, zbog čega može proći neprimećeno. Ukoliko primetite krpelja na koži, ključno je reagovati brzo i pravilno:

Preporučuje se odlazak u zdravstvenu ustanovu u toku prvih 24 sata nakon uboda. Stručno osoblje će krpelja izvaditi u celosti i dezinfikovati mesto uboda.

Nikako nemojte stavljati etar, alkohol, benzin ili užarenu cigaretu na krpelja. Ovakvi postupci povećavaju rizik od infekcije jer mogu izazvati povraćanje krpelja ili njegovo raskomadavanje.

Zabeležite datum uboda. Ukoliko se u periodu od nekoliko nedelja pojavi crvenilo na koži (najmanje 5 cm u prečniku) ili simptomi slični gripu (glavobolja, temperatura, bolovi u zglobovima), odmah se javite lekaru.

Bolesti koje prenose krpelji

Najpoznatija je Lajmska bolest, sistemsko oboljenje koje zahvata kožu, nervni sistem, zglobove i srce. Prvi znak je specifično crvenilo oko mesta uboda poznato kao „bivolje oko”. Pored nje, krpelji mogu preneti i krpeljski encefalitis, virusno oboljenje koje u težim fazama može dovesti do paralize i trajnih posledica. Za krpeljski encefalitis postoji vakcina koja nudi efikasnu zaštitu, posebno za osobe koje su zbog posla ili boravka u endemskim područjima izloženije riziku.

Stručnjaci podsećaju da blagovremeno uklanjanje krpelja (unutar prvih 24h) značajno smanjuje mogućnost prenosa infekcije, stoga je redovan pregled nakon svakog izleta najvažniji korak u zaštiti vašeg zdravlja.

Autor: A.A.