GORUŠICA I NADUTOST VEĆ UJUTRU? Mislite da doručkujete zdravo, a zapravo pravite 'pakao' u stomaku – evo koje namirnice odmah morate da izbacite!

Da li vam se gorušica i nadutost ujutru javljaju jednako redovno kao i skrolovanje telefonom čim otvorite oči? Mnogi ljudi misle da imaju hroničan problem sa stomakom, a zapravo je problem u tanjiru. Većina nas za doručak bira ono što godinama sluša da je „lagano i zdravo“, a upravo ta kombinacija pokreće kiselinu pre nego što stignemo na posao.

Doktori upozoravaju da je najgori doručak koji možete pojesti na prazan stomak kombinacija koju viđamo na reklamama: crna kafa, instant ovsena kaša sa bananom i čaša soka od pomorandže.

Ovo zvuči kao savršen recept za zdrav život, a u stvari je trostruki udarac na želudac. Kafa otvara mali zalistak između jednjaka i želuca, sok od pomorandže ga bukvalno prelije kiselinom, a banana koja nije sasvim zrela donosi skrob koji fermentira i nadima creva. Ako tome dodate i cigaretu uz jutarnju kafu, dobijate savršenu formulu za refluks, pečenje iza grudne kosti i stomak pun vazduha.

Zašto ovsena kaša i paradajz prave haos u stomaku?

Ovas sam po sebi nije krivac, već način na koji ga spremamo. Instant pahuljice se najčešće pune mlekom, koje kod velikog broja odraslih izaziva laktoznu nadutost, a kada se na to doda med ili šećer, pokreće se brza fermentacija u tankom crevu. Rezultat je stomak poput balona za manje od sat vremena.

Sa druge strane, sastojak koji niko ne sumnjiči jeste svež paradajz. Bilo da ga stavljate u kajganu ili na tost, njegova kiselost je izuzetno visoka. U kombinaciji sa belim hlebom i topljenim sirom (ili kečapom preko jaja), paradajz postaje momentalni okidač za jutarnju gorušicu kod osetljivih ljudi.

Naučni radovi objavljeni u časopisu "World Journal of Gastroenterology" jasno svrstavaju kiseli paradajz, citruse, kafu i čokoladu u glavne okidače za gastroezofagealni refluks, potvrđujući da jednostavna promena namirnica može drastično smanjiti simptome.

Šta jesti ujutru i kako bezbedno spremiti doručak?

Ako ne možete da zamislite jutro bez ovsene kaše ili kafe, stručnjaci savetuju da promenite način konzumacije:

Ovsenu kašu kuvajte u vodi: Sačekajte da se prohladi, pa dodajte cimet i kašiku čija semenki. Tako se menja brzina varenja i smanjuje pritisak na želudac.

Kafu pijte tek posle jela: Nikada nemojte piti kafu na prazan stomak. Popijte je tek kada pojedete doručak i razlika u nadutosti osetiće se već trećeg dana.

Birajte zrele banane: Ako jedete bananu ujutru, gledajte da bude potpuno zrela i da ima crne tačkice na kori.

Savršen jutarnji meni: Topla voda sa malo đumbira, pa nakon 20 minuta jaje na meko sa parčetom integralnog hleba i kriškom avokada. Bez soka od pomorandže i bez slatkog voćnog jogurta (dozvoljen je samo običan nezaslađen jogurt u malim količinama).

Kada gorušica postaje opasna?

Ukoliko vas kiselina peče svako jutro duže od dve nedelje, ako teško gutate ili vas budi suvi kašalj, to više nije problem koji se rešava promenom doručka. Hronični refluks ostavlja trajne tragove i oštećenja na jednjaku, zbog čega je u tom slučaju neophodno hitno se konsultovati sa lekarom.

Napomena: Ovaj tekst je informativnog karaktera i ne predstavlja medicinski savet. Za sve zdravstvene odluke konsultujte svog lekara.



Autor: D.S.