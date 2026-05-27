Hijaluronski fileri: Mali beauty trik za veliko osveženje lica! H1

Svež, odmoran i negovan izgled lica danas je jedan od najvećih beauty trendova, a upravo zato hijaluronski fileri već godinama važe za jednu od najpopularnijih estetskih procedura. Bez operacije i bez dugog oporavka, lice može izgledati mlađe, hidriranije i prirodno lepše.

Savremena estetska medicina danas se sve više zasniva na suptilnim korekcijama kojeosvežavaju lice i vraćaju mu jedrinu, ali bez gubitka prirodne mimike i autentičnosti. Upravozbog toga hijaluronski fileri i dalje ostaju omiljeni beauty tretman žena koje žele da izgledaju negovano i sveže.

Zašto lice vremenom gubi punoću i sjaj? H2

Tokom godina u koži se smanjuje proizvodnja hijaluronske kiseline, kolagena i elastina, pa licepostaje manje zategnuto, konture se menjaju, a sitne linije i bore postaju izraženije.

Posebno su primetne nazolabijalne bore, odnosno linije koje se pružaju od nosa ka uglovimausana i koje licu često daju umoran i ozbiljniji izraz. Osim njih, među prvim znacima umora nalicu često se javljaju i podočnjaci, gubitak volumena u predelu obraza i spuštanje jagodica.

Hijaluronska kiselina je prirodna supstanca koja se već nalazi u našem organizmu i imasposobnost da vezuje veliku količinu vode, zbog čega je ključna za hidriranu, jedru i elastičnukožu. Kada njena proizvodnja počne da opada, koža gubi svežinu i mladalačku punoću.

Mali beauty trik za lifting i osveženje lica H2

Hijaluronski fileri danas se koriste ne samo za popunjavanje bora, već i za nehirurški lifting lica idiskretno oblikovanje kontura. Preciznim apliciranjem hijalurona moguće je ublažitinazolabijalne bore, osvežiti podočnjake, vratiti volumen obrazima i postići efekat zategnutijeg i odmornijeg lica.

Jedna od najpopularnijih procedura danas jeste upravo popunjavanje jagodica hijaluronom, jerse na taj način licu vraća mladalačka punoća i postiže prirodan lifting efekat bez operacije.

„Cilj savremenih antiage procedura nije da lice izgleda drugačije, već svežije, odmornije imlađe“, objašnjava dr spec. Svetlana Bogdanović, estetski hirurg, osnivač i vođa lekarskog timaPoliklinike Diva.

Savremene tehnike omogućavaju da rezultat izgleda veoma prirodno, bez prenaglašenog efektai promene ličnog opisa.

Zbog čega su podočnjaci jedan od najvećih beauty problema? H2

Tamni kolutovi, udubljenja i umoran izgled regije oko očiju često mogu učiniti da lice izgledastarije nego što zapravo jeste. Podočnjaci se mogu javiti zbog genetike, umora, stresa, ali igubitka volumena u regiji ispod očiju.

Zato je upravo osvežavanje podočnjaka hijaluronskim filerima danas jedna od najtraženijihbeauty procedura. Kada se pravilno aplicira, hijaluron može doprineti svežijem, odmornijem imlađem izgledu lica, bez operacije i dugog oporavka.

Pune, mekane i prirodne usne nikada ne izlaze iz mode H2

Jedna od najpopularnijih estetskih procedura svakako je popunjavanje usana hijaluronskimfilerima. Međutim, današnji trendovi daleko su od prenaglašenog volumena i akcenat je nanežnim, mekim i prirodnim usnama koje su u potpunom skladu sa anatomijom lica.

Osim povećanja volumena, hijaluronom se mogu korigovati asimetrije, definisati konture usanai postići efekat hidriranih i negovanih usana.

Pravilna tehnika aplikacije posebno je važna kako bi rezultat izgledao sofisticirano i prirodno.

Zašto je izbor stručnog tima najvažniji? H2

Iako su hijaluronski fileri danas veoma popularni, lekari specijalisti Poliklinika Diva drBogdanović, upozoravaju da je za bezbednost i dobar rezultat izuzetno važan izbor medicinskeustanove, kvalitet preparata i iskustva lekara koji izvodi proceduru.

U Poliklinici Diva hijaluron se aplicira savremenom PIXEL kanilom (tupom kanilom), tehnikomkoja omogućava maksimalnu preciznost, komforniji tretman i manji rizik od pojave podliva imodrica.

Zahvaljujući individualnom pristupu i pažljivo odmerenim korekcijama, cilj je da lice izgledasveže, odmorno i prirodno lepo.

Beauty procedura koja vraća samopouzdanje H2

Dobra estetska procedura danas nije ona koja menja lice, već ona zbog koje izgledatenegovanije, zadovoljnije sobom i puni samopouzdanja. Upravo zato hijaluronski fileri i daljeostaju jedan od najtraženijih beauty tretmana - jer male i pažljivo dozirane korekcije čestomogu napraviti veliku razliku u celokupnom utisku i osveženju izgleda.

Posetite Polikliniku Diva i zakažite pregled, besplatne konsultacije ili proceduruna telefone +381 63 338 334 i 011 32 42 841.

Poliklinika Diva na 3 adrese:

Kosovska 34,

Njegoševa 19a, Vračar - Slavija i

Bulevar Zorana Đinđića 125d, Novi Beograd

Autor: Jovana Nerić