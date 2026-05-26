Moji koraci imaju hrabro srce: Budite deo humanitarne večeri udruženja Hisbas koje će pomoći onima kojima je to najpotrebnije (FOTO)

Terapeuti i roditelji osoba sa hidrocefalusom i spina bifidom 2011. godine osnovali su udruženje "HISBAS", koje će 27. maja održati humanitarno veče sa ciljem pomoći osobama koja je pomoć neophodna.

Ovo udruženje ima za cilj napređenje i zaštitu zdravlja kao i poboljšanje kvaliteta života osoba sa spina bifidom i hidrocefalusom. Njihovi zadaci su zapravo edukacija stanovništva o bolesti, kako bi se smanjio broj novorođenčadi sa ovim problemima i pružanje psihološke podrške deci i roditeljima tokom uključivanja u normalne tokove života.

Zato je ovo udruženje organizovalo specijalno humanitarno veče, pod nazivom "Moji koraci imaju hrabro srce", a ovom prilikom pozvali su sve da se priključe ovoj humanitarnoj akciji i podrže rad udruženja

Naime, humanitarno veče održaće se 27. maja sa početkom od 19 časova, u restoranu na Adi Ciganliji, a kako su istakli, gosti večeri biće pevačica Rada Manojlović, pevač Princ od Vranje, kao i Andrija Abramović i Aleksa Broćić.

- Postoje večeri koje menjaju perspektivu. I postoje koraci koji imaju hrabro srce. Zato vas pozivamo da budete deo jedne takve večeri - piše u pozivnici.

Autor: Nikola Žugić