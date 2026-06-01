Šta se dešava u vašem telu ako svakog jutra popijete čašicu rakije: Nešto je istina, a nešto zabluda

Svi smo odrasli uz dobro poznatu sliku naših baka i deka koji jutro započinju ritualom starim decenijama. Čim se oči otvore, pre kafe i doručka, iz kredenaca se vadi ona mala, prepoznatljiva čašica, a u nju se sipa domaća, ljuta prepečenica.

Ta jedna čašica rakije ujutru, kako se u našem narodu od pamtiveka verovalo, smatrala se najboljim lekom za sve bolove, savršenim štitom od prehlade i tajnim eliksirom za dugovečnost.

Generacije iza nas su živele u uverenju da alkohol u malim dozama deluje poput prirodnog tonika koji budi organizam, pokreće energiju i dezinfikuje telo iznutra.

Navika da se popije čaša vina uz ručak ili hladno pivo nakon napornog radnog dana postala je sastavni deo naše kulture i društvenog života. To je onaj trenutak kada osetite da vam se celo telo opušta, kada se nakupljeni stres briše u nekoliko gutljaja, a vi ostajete u čvrstom uverenju da činite nešto dobro za svoje zdravlje.

Ali dok mi uživamo u tim malim, svakodnevnim ritualima, savremena nauka je rešila da detaljno pročešlja ove stare običaje i ponudi odgovore na jedno pitanje - da li nas ta čuvena jedna čašica zaista leči ili nas polako, ali sigurno, vodi u ozbiljne zdravstvene probleme?

Istina je, kao i uvek, složena, a nove studije donose podatke koji bi mogli ozbiljno da poljuljaju sve ono u šta smo verovali. Kada zagrebemo ispod površine tradicije i narodnih lekova, suočavamo se sa medicinskim činjenicama koje jasno pokazuju da granica između navodne koristi i stvarne štete nikada nije bila tanja.

Zašto nam se čini da nas čašica alkohola leči i opušta

Nema čoveka koji nakon prvog gutljaja žestokog pića nije osetio onaj trenutni nalet topline koji se širi stomakom i grudima. U tom sekundu, naš nervni sistem reaguje tako što prividno spušta tenziju, stvara se osećaj prijatnosti i čuveni pad sistema koji nas vodi u stanje opuštenosti.

Kada se na stolu nađe domaća rakija, skloni smo da verujemo kako je u pitanju čista medicina, jer nas to privremeno dobro raspoloženje lako zavara. Ako se na tome ne zaustavimo, put do euforije je kratak, jer hormoni i ostali organi dobijaju snažnu stimulaciju.

Sa te strane gledano, svakodnevna konzumacija alkohola je izuzetno perfidna igračka za naš mozak. Mi verujemo da se lečimo i čistimo organizam od bakterija, dok telo zapravo pokušava da se izbori sa supstancom koja menja njegove prirodne funkcije.

Lekari i stručnjaci za javno zdravlje danas su jednoglasni u stavu da ne postoji organ koji je bezbedan pred redovnim unosom žestine, bez obzira na to koliko nam se činilo da nam ta jedna čašica pomaže da lakše preguramo dan.

Ako posmatramo jezik medicinskih činjenica, uticaj koji alkohol ostavlja na naš organizam na duže staze može biti razoran.

Na udaru se prvenstveno nalazi rad srca. Iako u momentu ispijanja možemo osetiti blago širenje krvnih sudova, dugoročni efekat donosi ozbiljan rizik od nepravilnog srčanog ritma i hroničnih kardiovaskularnih oboljenja.

Dok se u našem mozgu stvara privremena iluzija zadovoljstva, naši mišići zapravo slabe, a dugotrajno izlaganje alkoholu može dovesti do oštećenja vida, pojave čira u želucu, drastičnog smanjenja gustine kostiju, pa čak i do seksualne disfunkcije i steriliteta kod oba pola.

Organ koji ipak podnosi najveći teret jeste naša jetra.

Preopterećena lošim supstancama koje rakija i druga pića nose sa sobom, jetra jednostavno gubi moć da obavlja svoju osnovnu funkciju - razgradnju toksina i masnoća. Kada ona posustane, strada i pankreas, a lančana reakcija se širi dalje.

Budući da je alkohol izuzetno visokokaloričan i prepun skrivenih šećera, novije onkološke studije pokazuju frapantne podatke - visok procenat osoba obolelih od raka pluća i raka dojke čine upravo oni pojedinci koji su redovno, godinama unazad konzumirali alkohol u naizgled bezazlenim količinama.

Gde se krije istina o širenju krvnih sudova i boljoj cirkulaciji

Sa druge strane, ne možemo u potpunosti ignorisati ono što su naši stari primetili u praksi, a što su pojedina starija istraživanja i potvrdila. Kada se unese jedna čašica rakije dnevno, alkohol zaista ima moć da trenutno probudi cirkulaciju i raširi krvne sudove. Posledica ovog procesa jeste pad krvnog pritiska, a kada je protok krvi kroz organizam brži i rasterećeniji, smanjuje se i opasnost od lepljenja krvnih ćelija, odnosno stvaranja tromba. Na taj način se, u teoriji, prevenira zapaljenski proces unutrašnjeg zida krvnih sudova i nagomilavanje plakova, što je ključno za odbranu od infarkta.

Takođe, ne treba zanemariti ni taj psihološki momenat u kojem jutarnji ritual čišćenja usta od bakterija visokom koncentracijom alkohola pruža ljudima osećaj sigurnosti i zaštite od sezonskih virusa. Međutim, najveća zamka leži u činjenici da je granica kontrole neverovatno labava.

Svaka nova čašica, pa čak i ona koja se sipa pod izgovorom - još samo ova jedna za zdravlje - nosi sa sobom ogroman rizik od ulaska u začarani krug alkoholizma, koji na kraju ne uništava samo zdravlje pojedinca, već i kompletan život njegove porodice.

Da priča o eliksiru zdravlja definitivno ne pije vodu, pokazalo je i jedno veliko, revolucionarno istraživanje koje su sproveli naučnici iz Sjedinjenih Američkih Država. Stručnjaci sa Medicinskog fakulteta Univerziteta u Vašingtonu sproveli su opsežnu studiju kojom je bilo obuhvaćeno čak 434.321 učesnika, starosti od 18 do 85 godina. Ono što ovu studiju čini posebnom jeste činjenica da je fokus bio isključivo na ljudima koji piju u veoma malim, umerenim količinama - dakle, upravo na onima koji praktikuju jednu čašu vina uz večeru ili čašicu rakije ujutru.

Rezultati koji su svetlost dana ugledali u stručnom časopisu "Alkoholizam: Klinička i eksperimentalna istraživanja" šokirali su javnost i srušili vekovni mit. Doktorka Emanuela Gakidou, jedan od koautora ove studije, otvoreno je istakla da je svaki nivo konzumacije alkohola, bez obzira na to koliko mali bio, direktno povezan sa povećanim rizikom od prerane smrti, razvoja kancera i opasnih kardiovaskularnih događaja.

Naučna zajednica je poslala jasnu poruku da ideja o umerenom pijenju kao receptu za dug život više nema svoje uporište u dokazima.

- Nekada se činilo da jedno ili dva pića dnevno nije ništa strašno, a bilo je studija koje sugerišu da to može poboljšati zdravlje. Međutim, naučnici sada imaju potvrdu da čak i oni koji svakodnevno piju te male količine, imaju povećan rizik od smrtnosti - objašnjava dr Sara M. Harc, učesnica u ovoj velikoj studiji.

Istraživački tim dr Harc došao je do egzaktnih podataka da ljudi koji piju jedno ili dva pića četiri ili više puta nedeljno imaju za čak 20 odsto veći rizik od rane smrti u poređenju sa onima koji piju svega tri puta nedeljno ili ređe. Ovaj skok procenta smrtnosti ostao je dosledan kroz sve starosne grupe, što znači da ni mladost ni genetika ne mogu da neutrališu negativan uticaj redovnog unosa alkohola.

Da li opasnosti nadmašuju potencijalne koristi

Iako starija istraživanja, poput onih iz 2018. godine, ostavljaju prostor za tvrdnju da ljudi koji se drže striktno jednog pića dnevno imaju manji kardiovaskularni rizik od onih koji piju prekomerno, savremena nauka podvlači crtu sa jasnim zaključkom. Svakodnevno unošenje alkohola u potpunosti eliminiše sve te sitne, privremene prednosti koje se tiču cirkulacije i širenja krvnih sudova, dok rizik od malignih oboljenja raste sa svakim novim gutljajem.

Kada se sve sabere i oduzme, uticaj alkohola na zdravlje je takav da opasnosti i dugoročna šteta daleko nadmašuju bilo kakve kratkoročne koristi. Tradicija i običaji imaju svoje čari, i niko nam ne može oduzeti pravo da u posebnim prilikama nazdravimo sa dragim ljudima. Međutim, kada je reč o svakodnevnom zdravlju i svesnim životnim izborima, možda je vreme da čuvenu jutarnju rakiju zamenimo nekim zdravijim navikama, a da mit o njenoj lekovitosti ostavimo tamo gde i pripada, u pričama naših starih.

Autor: S.M.