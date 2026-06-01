ČUVENI DOKTOR SA HARVARDA OTKRIVA TEHNIKU KOJA SMIRUJE CELO TELO: Ima 4 koraka i snižava napetost i brzo lupanje srca

Stres je postao svakodnevica, a telo često prvo reaguje ubrzanim pulsom, takozvanim lupanjem srca, napetošću i osećajem iscrpljenosti.

Upravo zato naučnici sa Harvarda godinama preporučuju jednostavnu tehniku opuštanja koja može da pomogne organizmu da se vrati u stanje mira i ravnoteže.

Metodu je razvio čuveni kardiolog Herbert Benson sa Harvarda, a poznata je kao "relaksacioni odgovor". Jednostavna mentalna vežba usporava disanje, smanjuje broj otkucaja srca i pomaže u snižavanju krvnog pritiska.

Bensonova metoda opuštanja

Bensonova metoda nastala je kao odgovor na stresnu reakciju organizma poznatu kao "bori se ili beži". Kada ste pod pritiskom, telo automatski ulazi u stanje pripravnosti, disanje postaje pliće, srce ubrzano radi, a mišići se zatežu.

Ova tehnika ima upravo suprotan efekat jer pomaže telu da aktivira parasimpatički nervni sistem, odnosno stanje odmora i opuštanja.

Vežba se izvodi veoma jednostavno. Potrebno je da sednete ili legnete u udoban položaj, dišete polako i pri svakom izdahu u sebi ponavljate umirujuću reč, zvuk ili kratku frazu.

Primenite četiri jednostavna koraka:

Pronađite mirno mesto bez ometanja i buke kako biste mogli potpuno da se opustite.

Smestite se u udoban položaj, bilo da sedite ili ležite, važno je da telo bude rasterećeno.

Odaberite fokusnu tačku. To može biti reč poput "mir", "jedan" ili "omm", ali i neka vizuelna tačka na koju ćete usmeriti pažnju.

Kada primetite da su vam misli odlutale, nemojte sebe kritikovati. Samo nežno vratite fokus na izabranu reč ili disanje.

Zašto ova tehnika pomaže organizmu

Stručnjaci ističu da redovno praktikovanje Bensonove tehnike može da ublaži fizičke simptome stresa, uključujući napetost u mišićima, glavobolju i osećaj unutrašnjeg nemira.

Ova metoda često se preporučuje i osobama koje imaju problem sa nesanicom ili povišenim krvnim pritiskom, upravo zato što telo uvodi u stanje smirenosti bez lekova i posebne opreme.

Dodatna prednost je što tehniku možete da praktikujete bilo gde, kod kuće, na poslu ili pred spavanje.

Kada se postižu najbolji rezultati

Dr Herbert Benson isticao je da je najvažniji deo vežbe takozvani "pasivan stav", odnosno prihvatanje činjenice da će misli povremeno odlutati.

Najbolji efekti postižu se kada tehniku praktikujete dva puta dnevno po 10 do 20 minuta, idealno pre doručka i pre večere. U zaista kratkom vremenu telo može da se oslobodi napetosti, a um postane mirniji i fokusiraniji.

Autor: S.M.