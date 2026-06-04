Godinama žive sa njim, a da to ni ne znaju: Ovi znakovi mogu da ukažu na autizam kod odraslih!

Mnogi ljudi tek u odraslom dobu shvate zašto su se celog života osećali drugačije – stručnjaci upozoravaju da se autizam ne otkriva samo u detinjstvu.

Kada se pomene autizam, većina ljudi najpre pomisli na decu. Ipak, sve veći broj odraslih osoba tek u kasnijim godinama života saznaje da se nalazi u spektru autizma. Razlog je jednostavan – kod mnogih su simptomi bili suptilni, pogrešno protumačeni ili su tokom godina naučili da ih prikrivaju kako bi se lakše uklopili u društvo.

Jedan od najčešćih znakova autizma kod odraslih jeste osećaj da su drugačiji od drugih ljudi, čak i kada imaju uspešne karijere, porodicu i aktivan društveni život. Mnogi navode da im je teško da razumeju nepisana društvena pravila, sarkazam ili skrivene poruke u komunikaciji, zbog čega se često osećaju iscrpljeno nakon dužih socijalnih interakcija.

Stručnjaci ističu da osobe iz spektra autizma često imaju veoma izražena interesovanja za određene teme. U pojedinim slučajevima, upravo zahvaljujući toj posvećenosti postižu izuzetne rezultate u nauci, umetnosti, tehnologiji ili drugim oblastima. Međutim, intenzivna fokusiranost može otežati prilagođavanje svakodnevnim promenama i nepredviđenim situacijama.

Još jedan važan pokazatelj mogu biti pojačana osetljivost na zvukove, svetlost, mirise ili dodire. Ono što većini ljudi deluje beznačajno, osobama sa autizmom može predstavljati ozbiljan izvor stresa i nelagode. Zbog toga često razvijaju sopstvene rutine i navike koje im pomažu da se osećaju sigurnije i organizovanije.

Stručnjaci naglašavaju da autizam nije bolest koju treba izlečiti, već drugačiji način funkcionisanja mozga. Pravovremeno prepoznavanje osobina iz spektra može pomoći ljudima da bolje razumeju sebe, svoje potrebe i izazove sa kojima se suočavaju. Upravo zato sve više odraslih danas traži stručnu procenu, ne da bi dobili etiketu, već odgovore na pitanja koja ih prate čitavog života.

Autor: S.Paunović