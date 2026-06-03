Izaberite letnju POSTELJINU za hladan i prijatan san bez ZNOJENJA

Letnje noći mogu brzo da postau neprijatne jer vrućina i vlaga remete san, uzrokujući znojenje i buđenje.

Stručnjaci za spavanje naglašavaju da izbor prave posteljine može da ima značajan uticaj na telesnu temperaturu i kvalitet sna tokom vrućih meseci.

Takođe, objašnjavaju da temperatura vašeg okruženja za spavanje ima direktan uticaj na kvalitet vašeg sna. Telo se prirodno hladi tokom spavanja, tako da teške ili sintetičke tkanine mogu da ometaju taj proces i uzrokuju osećaj pregrejanosti.

Stručnjaci takođe naglašavaju da je optimalna temperatura spavaće sobe između otprilike 18 i 20 stepeni Celzijusa, ali to nije uvek moguće postići u letnjim mesecima, pa izbor posteljine postaje još važniji.

Prirodni materijali su najbolji izbor za letnju posteljinu, jer bolje dišu i omogućavaju odvođenje vlage.

Najčešće preporučene tkanine su:﻿

pamuk - omogućava dobru prozračnost i upijanje vlage

lan - ima prirodna svojstva hlađenja i brzo se suši



bambusova vlakna - pomažu u regulaciji temperature i smanjuju osećaj vrućine

Stručnjaci iz klinike Mejo ističu da nije bitan samo materijal, već i gustoća tkanja. Čvrsto tkane i teške prostirke zadržavaju toplinu, dok lakše i prozračnije strukture omogućavaju bolji protok vazduha.

Prema njihovim objašnjenjima, sama promena prekrivača ili posteljine može značajno da smanji noćno znojenje i poboljša kvalitet sna.

Autor: S.M.