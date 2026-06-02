Trik sa telefonom pomaže da lakše pronađete krpelja: Posebno je koristan za kosu i dlaku ljubimaca

Sa dolaskom toplijih dana počinje i sezona krpelja, zbog čega stručnjaci iz godine u godinu upozoravaju na važnost pregleda tela nakon boravka u prirodi. Dovoljna je šetnja kroz park, boravak u dvorištu, izlet u šumu ili piknik na travi da se ovi sitni paraziti zakače za kožu, a da to u prvi mah i ne primetite.

Problem je u tome što krpelji često ostaju neprimećeni satima, pa čak i danima, naročito kada se sakriju među kosom, iza ušiju, na temenu ili u gustoj dlaci kućnih ljubimaca. Upravo zato poslednjih dana pažnju privlači jednostavan trik sa mobilnim telefonom koji može da olakša njihovo pronalaženje.

Iako ne može da zameni detaljan pregled tela, mnogi smatraju da ova metoda može biti korisna kao dodatna pomoć nakon povratka iz prirode.

Kako telefon može da pomogne u pronalaženju krpelja?

Većina modernih telefona poseduje opcije koje se nalaze u podešavanjima pristupačnosti, a jedna od njih je i inverzija boja.

Postupak je jednostavan. Potrebno je da otvorite kameru telefona ili aplikaciju za uvećavanje slike, približite deo tela koji želite da pregledate i uključite opciju inverzije boja.

Kada se boje na ekranu obrnu, tamni objekti postaju svetliji, pa krpelji mogu da budu uočljiviji nego pri običnom pogledu.

Posebno korisno za pregled kose i temena

Jedan od najvećih problema prilikom samostalnog pregleda jeste provera delova tela koje ne možete lako da vidite.

To se posebno odnosi na:

teme i kosu

područje iza ušiju

vrat

potiljak

pregibe kože

Upravo na tim mestima krpelji često ostaju neprimećeni, pa kamera telefona može da posluži kao dodatno "oko" tokom pregleda.

Može pomoći i vlasnicima kućnih ljubimaca

Veterinari često upozoravaju da se krpelji lako sakriju u gustoj dlaci pasa i mačaka.

Zbog toga pojedini vlasnici koriste isti trik kako bi detaljnije pregledali svoje ljubimce nakon šetnje ili boravka u prirodi. Inverzija boja može pomoći da se sitni tamni paraziti lakše izdvoje od boje dlake.

Naravno, pregled rukama i dalje ostaje najvažniji korak, ali tehnologija može da bude korisna dopuna.

Šta uraditi ako pronađete krpelja?

Ako primetite krpelja na koži, važno je da ostanete smireni i da ga uklonite na pravilan način.

Stručnjaci ne preporučuju mazanje krpelja uljem, alkoholom, kremama ili drugim preparatima pre uklanjanja. Takođe, ne bi trebalo da ga čupate prstima.

Najbezbednije je da koristite čistu pincetu i uhvatite krpelja što bliže površini kože. Zatim ga ravnomerno i pažljivo povucite nagore bez naglih pokreta.

Nakon uklanjanja mesto uboda treba oprati sapunom i vodom ili dezinfikovati odgovarajućim sredstvom.

Zašto je pregled nakon boravka u prirodi važan?

Krpelji mogu da prenose različite bolesti, zbog čega je rano otkrivanje veoma važno.

Stručnjaci savetuju da nakon svake šetnje kroz travu, parkove ili šumska područja pregledate celo telo, odeću i kućne ljubimce. Posebnu pažnju treba obratiti na skrivene delove kože, gde se krpelji najčešće zakače.

Jednostavan trik sa telefonom možda neće pronaći svakog krpelja, ali može da bude dodatna pomoć u periodu godine kada su ovi paraziti najaktivniji.

Autor: S.M.