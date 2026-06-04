Sindrom sagorevanja više nije problem samo direktora: Sve više ljudi puca pod pritiskom, a prvi znaci se često ignorišu!

Hronični stres, stalna dostupnost i osećaj da nikada ne radimo dovoljno dovode do sindroma sagorevanja, stanja koje može ozbiljno da ugrozi i mentalno i fizičko zdravlje.

Savremeni način života doneo je brojne pogodnosti, ali i nove izazove koji ostavljaju posledice na psihu. Među njima se posebno izdvaja sindrom sagorevanja, stanje emocionalne, mentalne i fizičke iscrpljenosti koje nastaje kao posledica dugotrajnog stresa. Iako se nekada povezivao isključivo sa zahtevnim profesijama, danas pogađa ljude različitih zanimanja i životnih dobi.

Jedan od najvećih problema jeste činjenica da se prvi simptomi često zanemaruju. Konstantan umor, gubitak motivacije, osećaj praznine i smanjena produktivnost mnogima deluju kao prolazna faza. Međutim, kada ovakvo stanje potraje nedeljama ili mesecima, organizam počinje da šalje ozbiljnija upozorenja kroz nesanicu, anksioznost i pad koncentracije.

Stručnjaci upozoravaju da sindrom sagorevanja je posledica dugotrajnog izlaganja pritisku bez adekvatnog odmora. Problem dodatno pogoršava kultura neprekidne dostupnosti, u kojoj granica između poslovnog i privatnog života postaje sve tanja. Mnogi odgovaraju na poslovne poruke i nakon radnog vremena, što organizmu uskraćuje priliku za oporavak.

Posledice nisu samo psihološke. Dugotrajan stres može uticati na imunitet, kardiovaskularni sistem i opšte zdravstveno stanje. Zbog toga stručnjaci naglašavaju važnost prepoznavanja simptoma na vreme i usvajanja zdravijih navika, poput kvalitetnog sna, fizičke aktivnosti i jasnog postavljanja granica između posla i slobodnog vremena.

Iako se često smatra neizbežnim pratiocem modernog života, sindrom sagorevanja nije stanje sa kojim treba da se pomirimo. Pravovremena reakcija, podrška okoline i briga o mentalnom zdravlju mogu pomoći da se uspostavi ravnoteža i spreče ozbiljnije posledice koje iscrpljenost ostavlja na čoveka.

Autor: S.Paunović