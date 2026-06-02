ZABLUDA KOJA NAS SKUPO KOŠTA: Dermatolog otkrio kojih 5 stvari hitno morate da izbacite iz rutine ako želite blistav ten!

U svetu lepote i zdravlja, dobra rutina nege ključna je za održavanje čiste i glatke kože. Od seruma i ulja do kiselina i maski za lice, tržište nudi obilje proizvoda koji obećavaju obnovu kožne barijere, ujednačavanje tena, pa čak i podmlađivanje.

Međutim, trud uložen u negu kože ponekad ne daje željene rezultate, a razlog mogu biti svakodnevne navike koje potajno isušuju kožu, a da toga nismo ni svesni, objasnio je dr Kristofer Banik, dermatolog i naučnik sa Medicinskog fakulteta Jejl.

1. Predugo tuširanje

Mnogi veruju da duže tuširanje znači i više hidratacije, ali istina je potpuno suprotna. Dr Banik objašnjava kako dugotrajna tuširanja mogu sa kože da uklone prirodne zaštitne lipide. Višak vode zapravo izvlači vlagu iz kože i ispire prirodna ulja koja su joj potrebna da bi izgledala jedro i hidrirano.

„Ljudi se jednostavno vole dugo tuširati i to je navika koju je najteže ispraviti, ali predugo zadržavanje pod tušem treba izbegavati“, napominje doktor.

2. Tuširanje vrelom vodom

Iako nema ničeg lepšeg od vrućeg tuša nakon napornog dana, ta navika vas direktno sprečava u postizanju blistavog tena. Vrela voda, baš kao i prečesto tuširanje, drastično oštećuje i uklanja prirodne zaštitne lipide sa površine kože.

3. Nedovoljna hidratacija i manjak ceramida

Ovaj ključni korak se nikada ne sme preskakati. Bez redovne hidratacije kremama i losionima, koža ne može da nadoknadi ceramide (masti koje čine između 30 i 40 odsto spoljašnjeg sloja kože). Ceramidi su neophodni za zadržavanje vlage i sprečavanje ulaska štetnih materija u telo, a koža kojoj oni nedostaju brzo postaje suva i nadražena.

4. Pretjerano izlaganje suncu i toploti

Nije tajna da je sunce izuzetno štetno za kožu, zbog čega je redovna upotreba zaštitnog faktora (SPF) nezaobilazna. Pored rizika od opasnih bolesti, sunčevi zraci i toplota brutalno narušavaju proteinsko-lipidnu matricu, čineći kožu grubom i isušenom.

5. Jaki hemijski proizvodi

Dehidraciju može uzrokovati i stalna upotreba agresivnih kozmetičkih proizvoda za ličnu higijenu, poput jakih sapuna, penušavih sredstava za čišćenje i kozmetike koja izaziva upale i oštećuje kožnu barijeru. Obavezno proverite sastojke pre kupovine novog proizvoda.

Zabluda o pijenju vode: Zašto to nije dovoljno?

Iako mnogi pretpostavljaju da je pijenje puno vode dovoljno za hidrataciju kože, dr Banik objašnjava da to nije tačno.

„Pijenje više vode neće popraviti suvu kožnu barijeru jer će ljudski bubrezi filtrirati taj višak vode. Možete piti puno vode i biti hidrirani iznutra, ali i dalje imati narušenu kožnu barijeru spolja“, pojašnjava doktor.

Njegov ključni savet glasi: Hidrirajte kožu kremama odmah nakon tuširanja, smanjite dužinu i temperaturu tuširanja i svedite izloženost jakim hemikalijama na minimum.

Autor: D.S.