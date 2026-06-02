NAUKA POTVRDILA – NISTE UMISLILI! Sezona alergija nikad gora: Stručnjaci otkrivaju zašto kijamo više nego ikad!

Ako imate utisak da sezonske alergije traju duže nego ranije, da vas nos neprestano svrbi, oči suze nedeljama, a kijanje ne prestaje ni kada prođe proleće, niste jedini. Stručnjaci kažu da problem nije samo subjektivan osećaj – sezona alergija zaista postaje duža, intenzivnija i sve teža za podnošenje.

Poslednjih godina sve više istraživanja pokazuje da biljke počinju da oslobađaju polen mnogo ranije nego nekada, a da se sezona cvetanja drastično produžava. Rezultat je jednostavan: više polena u vazduhu i znatno više dana tokom kojih organizam vodi iscrpljujuću bitku sa alergenima.

Zašto su alergije iz godine u godinu sve gore?

Glavni razlog krije se u globalnim promenama klime. Toplija proleća, blaže zime i produženi vegetacioni period omogućavaju biljkama da rastu duže i proizvode znatno veće količine polena. Ono što je nekada bila kratka sezona cvetanja sada traje nedeljama, pa čak i mesecima. Drugim rečima, naš organizam je izložen alergenima mnogo duže nego pre nekoliko decenija.

Baštovani to primećuju prvi – korov niče ranije, trava raste brže, a biljke cvetaju duže. Nažalost, isto primećuje i svako ko pati od alergija.

Šta se zapravo dešava u našem telu?

Sezonske alergije nastaju kada imuni sistem potpuno bezazlenu supstancu, poput polena, pogrešno prepozna kao ozbiljnu pretnju. Tada telo počinje odbrambenu reakciju i oslobađa histamin, kao i druge supstance koje izazivaju karakteristične i naporne simptome: kijanje, curenje nosa, zapušenost, svrab očiju i suzenje. Što je koncentracija polena u vazduhu viša, to je i reakcija organizma izraženija i burnija.

Iako vremenske prilike svake godine mogu varirati, stručnjaci upozoravaju da je dugoročni trend potpuno jasan. Sezone polena počinju ranije i traju znatno duže, zbog čega mnogi ljudi danas imaju osećaj da alergije više nisu sezonski problem koji traje nekoliko nedelja, već gotovo stalni pratilac čitavog toplijeg dela godine.

Zašto neki ljudi pate više od drugih?

Odgovor na ovo pitanje nije jednostavan jer na jačinu simptoma utiče više udruženih faktora:

Genetika: Igra ključnu ulogu, pa osobe koje u porodici imaju istoriju alergija često imaju daleko izraženije reakcije.

Pridružene bolesti: Osobe sa astmom ili osetljivim disajnim putevima teže podnose prolećne i letnje mesece.

Spoljni iritansi: Zagađenje vazduha, smog, industrijska prašina i buđ dodatno iritiraju sluzokožu i pogoršavaju već postojeće simptome alergije.

Najveća greška koju pravite u kući: Kako ublažite tegobe?

Iako ne možemo da promenimo količinu polena na otvorenom, postoje načini da smanjimo njegov uticaj unutar doma. Stručnjaci savetuju da tokom dana, kada je koncentracija polena na vrhuncu, držite prozore zatvorenim. Umesto provetravanja, koristite klima uređaje sa čistim filterima ili sisteme ventilacije.

Mnogi prave kardinalnu grešku upravo u proleće i rano leto, kada širom otvore prozore kako bi pustili svež vazduh u stan, jer tako direktno u spavaće i dnevne sobe unose ogromne količine nevidljivog polena koji se lepi za nameštaj i posteljinu.

Kućne navike koje prave veliku razliku

Redovno usisavanje može značajno smanjiti količinu alergena u domu, naročito ako koristite usisivač sa HEPA filterom koji zadržava najsitnije čestice.

Takođe, izuzetno je važno voditi računa o vlažnosti prostora jer buđ obožava topla i vlažna mesta. Stručnjaci preporučuju obavezno i temeljno provetravanje kupatila nakon tuširanja ili korišćenje odvlaživača vazduha. Kućne biljke, koliko god bile dekorativne, mogu zadržavati prašinu i spore buđi u saksijama, pa bi osobe sa izraženim alergijama trebalo da njihov broj u kući svedu na minimum.

Ljubimci mogu dodatno pogoršati problem

Alergije u ovom periodu ne izaziva samo polen. Dlake i perut kućnih ljubimaca mogu dodatno opteretiti imuni sistem i pojačati simptome. Lekari preporučuju redovno četkanje i kupanje kućnih ljubimaca (najbolje nakon šetnje, jer se polen unosi i na njihovoj dlaci), kao i strogo izbegavanje njihovog boravka u spavaćoj sobi u kojoj spavate.

Kada sezona polena počinje ranije, završava se kasnije i iz godine u godinu traje sve duže, granica između sezonskih i hroničnih tegoba postaje sve tanja. Ako vam se čini da alergije ove godine traju duže i pogađaju vas jače nego ranije – nauka kaže da niste umislili, već da se priroda oko nas menja.



Autor: D.S.