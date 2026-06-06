Tihi neprijatelj koji pogađa sve više ljudi: Evo koje signale visokog pritiska nikako ne smete da ignorišete!

Hipertenzija često ne daje jasne simptome, ali može ozbiljno ugroziti zdravlje ako se ne otkrije na vreme.

Visok krvni pritisak, poznat i kao hipertenzija, jedan je od najčešćih zdravstvenih problema savremenog doba. Ono što ga čini posebno opasnim jeste činjenica da godinama može da se razvija bez izraženih simptoma, zbog čega ga lekari često nazivaju „tihim ubicom“. Mnogi ljudi ne znaju da imaju povišen pritisak sve dok ne dođe do ozbiljnijih komplikacija.

Iako simptomi nisu uvek prisutni, određeni znaci mogu ukazivati na problem. Učestale glavobolje, vrtoglavica, zamagljen vid, osećaj pritiska u glavi, ubrzan rad srca i nedostatak vazduha neki su od simptoma koji zahtevaju dodatnu pažnju. Ipak, jedini siguran način da se hipertenzija otkrije jeste redovno merenje krvnog pritiska.

Na pojavu visokog pritiska utiču brojni faktori. Među najčešćima su prekomerna telesna težina, nedovoljna fizička aktivnost, prekomeran unos soli, stres, pušenje i prekomerna konzumacija alkohola. Rizik raste sa godinama, ali stručnjaci upozoravaju da se hipertenzija danas sve češće dijagnostikuje i kod mlađih osoba.

Dobra vest je da se krvni pritisak u velikom broju slučajeva može držati pod kontrolom promenom životnih navika. Uravnotežena ishrana bogata voćem i povrćem, redovno kretanje, održavanje zdrave telesne težine i kvalitetan san mogu značajno doprineti očuvanju zdravlja srca i krvnih sudova. Kada je potrebno, lekari propisuju i odgovarajuću terapiju koju je važno uzimati redovno i prema preporuci.

Redovne preventivne kontrole ostaju najbolja zaštita. Stručnjaci savetuju da i osobe koje se osećaju potpuno zdravo povremeno provere krvni pritisak, jer rano otkrivanje problema može sprečiti ozbiljne posledice poput srčanog ili moždanog udara. Briga o zdravlju često počinje jednostavnim korakom – merenjem pritiska na vreme.

Autor: S.Paunović