PREPOZNAJTE SIMPTOME NA VREME! Kako zaustaviti migrenu pre nego što uopšte počne

Prodromalna faza migrene, poznata i kao premonitorna faza, može poslužiti kao rano upozorenje na nadolazeću glavobolju. Tokom ove faze mogu se pojaviti različiti telesni, čulni i bihevioralni simptomi, uključujući promene raspoloženja, bol u vratu i osetljivost na svetlo, piše Health.com.

Znaci koji najavljuju migrenu

Simptomi prodroma obično se javljaju 24 do 48 sati pre glavobolje, a sama prodromalna faza bez lečenja može trajati od četiri do 72 sata. U tom periodu mogu se primetiti promene raspoloženja poput anksioznosti, depresije ili razdražljivosti, kao i kognitivne poteškoće poznate kao "moždana magla" koje otežavaju koncentraciju.

Česte su i digestivne smetnje, na primer smanjen apetit, mučnina ili iznenadna želja za određenom hranom. Od telesnih simptoma mogu se javiti umor, preterano zevanje, bol u vratu i učestalo mokrenje, a od čulnih preosetljivost na svetlo i zvuk.

Razlika između prodroma i aure

Iako i prodrom i aura prethode glavobolji, reč je o dva različita fenomena. Aura se najčešće manifestuje kao vizuelni poremećaj, poput treperavih svetala, cik-cak linija ili slepih tačaka u vidnom polju. Drugi simptomi aure mogu uključivati promene sluha, kao što je zujanje u ušima (tinitus), ali i jezičke poteškoće poput otežanog pronalaženja reči ili razumevanja govora.

Ponekad se javlja i slabost jedne strane lica ili tela. Aura se obično razvija unutar sat vremena pre glavobolje ili istovremeno sa njom, dok se prodrom javlja dan ili dva ranije. Fazu aure doživljava oko 30 odsto osoba sa hroničnom migrenom.

Kako zaustaviti migrenu u najavi

Osobama sa hroničnom migrenom lekar može propisati lekove poput ergotamina i triptana. Ključno je uzeti ih čim se pojave prvi simptomi prodroma jer je tada najveća verovatnoća da će se napad zaustaviti.

Osim lekova, pomoći može i stavljanje hladne obloge na čelo, odmor u tamnoj i tihoj prostoriji te izbegavanje poznatih okidača kao što su jaka svetla, glasni zvukovi i intenzivni mirisi. Takođe je važno ne preskakati obroke i piti dovoljno tečnosti.

Načini za sprečavanje napada

Mnoge tehnike koje ublažavaju migrenu mogu poslužiti i kao prevencija. Savetuje se izbegavati okidače što je više moguće i redovno uzimati propisanu terapiju. Prevenciji migrene doprinosi i izbegavanje alkohola i pušenja, redovni obroci i umerena fizička aktivnost.

Važno je osigurati dovoljno sna svake noći, ograničiti unos kofeina i naučiti upravljati stresom. Vođenje dnevnika migrene može biti koristan alat za prepoznavanje sopstvenih okidača.

Što dalje?

Preporučuje se praćenje napada migrene te beleženje podataka o ishrani, spavanju i nivou stresa kako biste lakše utvrdili svoje okidače. Posavetujte se sa lekarom o planu za sprečavanje glavobolje čim primetite simptome prodroma. U slučaju iznenadne i izrazito jake glavobolje potrebno je odmah potražiti lekarsku pomoć.



Autor: D.S.