Telo pamti sve: Stres iz prošlosti i dalje može da utiče na vaše zdravlje, a da toga niste svesni

Psihosomatika objašnjava zašto emocije ne nestaju – već se zaključavaju u telu i vraćaju kroz simptome

Mnogi ljudi veruju da vreme leči sve i da se stresne situacije iz prošlosti vremenom potpuno brišu iz organizma. Ipak, psiholozi i stručnjaci za psihosomatiku upozoravaju da telo često pamti ono što um pokušava da zaboravi. Emocije koje nisu obrađene, potisnuti stres i dugotrajna napetost mogu se preseliti u telo i manifestovati kroz fizičke simptome.

Kada je osoba pod stresom, organizam ulazi u stanje pojačane pripravnosti. Luče se hormoni poput kortizola i adrenalina, srce brže radi, mišići se zatežu, a telo se priprema za “borbu ili beg”. Problem nastaje kada ovakvo stanje traje predugo ili se često ponavlja, jer telo ne dobija signal da se vrati u ravnotežu.

Psihosomatika objašnjava da potisnute emocije ne nestaju, već se često izražavaju kroz telo. Tako dugotrajna napetost može dovesti do hroničnog umora, glavobolja, problema sa varenjem ili osećaja stezanja u grudima, iako medicinski nalazi mogu biti uredni. U takvim situacijama, uzrok nije uvek fizički, već emotivni.

Zanimljivo je da ljudi često ne povezuju svoje sadašnje simptome sa događajima iz prošlosti. Stresni periodi, emotivni gubici ili dugotrajni pritisci mogu ostaviti otisak u nervnom sistemu, koji se aktivira čak i godinama kasnije u sličnim situacijama. Telo, na neki način, uči da reaguje na stres i pamti te obrasce.

Zbog toga stručnjaci naglašavaju važnost emocionalne obrade iskustava, a ne samo preživljavanja kroz njih. Razgovor, odmor, svesno opuštanje i rad na emocionalnoj higijeni mogu pomoći telu da izađe iz stalnog stanja napetosti. Kada se um i telo ponovo usklade, simptomi koji su bili posledica stresa često počinju da se smanjuju.

Autor: S.Paunović