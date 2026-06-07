'Nemam vremena da se odmorim' sindrom: Šta se zapravo dešava u telu kada stalno odlažete odmor?

Organizam ne razlikuje “nemam vremena” od “nemam snage” – i vremenom počinje da naplaćuje cenu!

U savremenom načinu života odmor je postao nešto što se planira “ako ostane vremena”. Mnogi ljudi funkcionišu u režimu stalne zauzetosti, uz rečenicu: “odmoriću se kad završim sve obaveze”. Problem je što taj trenutak često nikada ne dođe, a telo u međuvremenu ulazi u stanje dugotrajnog iscrpljivanja.

Kada se odmor stalno odlaže, organizam ostaje u povišenom stresnom režimu. Hormoni stresa, pre svega kortizol i adrenalin, ostaju duže aktivni nego što je prirodno. Telo tada ne dobija jasan signal da je bezbedno da se opusti, pa nastavlja da troši energiju kao da je stalno u pripravnosti.

Na kratke staze, ovakav ritam može delovati funkcionalno – osoba gura kroz dan, pije kafu i održava fokus. Međutim, vremenom se pojavljuje paradoks: što se više trudi da izdrži bez odmora, to je organizam manje efikasan. Javljaju se problemi sa koncentracijom, zaboravnost i osećaj mentalne magle.

Fizički simptomi takođe postaju sve izraženiji. Mišići su stalno blago napeti, san postaje plići i manje regenerativan, a imunitet može oslabiti. Telo koje nema period oporavka počinje da štedi energiju tako što usporava određene procese, što se subjektivno doživljava kao hronični umor.

Posebno je važno što ovaj obrazac često postaje normalizovan. Ljudi se naviknu da funkcionišu umorni, pa prestanu da prepoznaju koliko su zapravo iscrpljeni. Zato stručnjaci ovaj fenomen sve češće opisuju kao “tihi burnout” – stanje u kojem osoba nastavlja da radi, ali uz stalni osećaj unutrašnjeg pražnjenja.

Dugoročno, telo ne zaboravlja nedostatak odmora – samo ga odlaže da bi preživelo trenutni ritam. Zato se u nekom trenutku iscrpljenost ne pojavljuje postepeno, već naglo, kao signal da su granice već odavno pređene.

Autor: S.Paunović